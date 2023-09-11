新华社摩洛哥艾米兹米兹9月11日电 现场直击：生活被猝然打碎——走进摩洛哥地震灾区

新华社记者霍晶 王东震

静静矗立的四层楼房，底层的外墙瓷砖大面积脱落，瓦砾堆积在人行道上。外墙上的裂痕如同伤疤一般，无言地诉说着8日晚上地震带来的严重伤害……这是新华社记者10日在摩洛哥马拉喀什以南的地震灾区目睹的景象。

路过马拉喀什火车站时，记者看到，火车站大楼上的摩洛哥国旗已降半旗。9日，摩洛哥国王穆罕默德六世宣布全国进入为期三天的哀悼期。据摩洛哥内政部通报，截至10日，在此次强震中遇难的人数升至2122人，另有至少2421人受伤。

马拉喀什以南的小镇艾米兹米兹就在震中附近。记者在这里看到，沿街商店都已关门，不少商户建筑的墙上都有狰狞的开裂。救护车和警车不时开过，驶向南方。

一位名叫萨马德的中年男子告诉记者，自己就住在艾米兹米兹，“感谢老天，我还活着，但是那边的情况很糟糕。”他指向更往南的群山，神情悲戚地说，在阿特拉斯山深处的一些村庄，听说九成的人都遇难了，连汽车也很难开进去。

受邀到灾民家看看，记者需小心翼翼在废墟中穿行，避开瓦砾，小心头顶。主人满目悲伤，把建筑上的裂痕、厨房里碎了一地的餐具，还有家里倒下的木梁一一指给记者。一位老妇人在家门口禁不住哭起来，她的女儿把她抱在怀里，柔声安慰。

摩洛哥军队的大型平板拖车正在不远处。这种车以载重能力大著称，平时多用于转运重型履带式装甲车辆，如今出现在救灾现场。旁边还有迷彩吉普车和维持秩序的军人。

一棵树下，衣物和毛毯堆得高高低低。旁边一张躺椅上摆着西红柿和洋葱，还架着简易的灶具……这大概是一家人抢出来的生活必需品。

在艾米兹米兹，由于担心余震，灾民们不敢在已成危房的室内过夜。现在，老人和孩子们在帐篷里过夜，青壮年则睡在户外。身穿灰色卫衣的男青年阿明告诉记者，震后他连忙从外地赶回家，确认亲人是否平安。“我们现在什么都没有，最需要食物，还有药品。”阿明叹道，“要是地震发生在冬天，情况会更糟。”

强震只用一个瞬间，就将平静的生活猝然打碎。水泥碎块四散的灰色废墟中，一条缀着五颜六色流苏的白裙子格外显眼，想必是谁的心爱之物。满目疮痍中，不知裙子的主人现在何处，是否安好。

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