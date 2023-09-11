人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

现场直击：生活被猝然打碎——走进摩洛哥地震灾区

2023年09月11日16:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社摩洛哥艾米兹米兹9月11日电 现场直击：生活被猝然打碎——走进摩洛哥地震灾区

　　新华社记者霍晶 王东震

　　静静矗立的四层楼房，底层的外墙瓷砖大面积脱落，瓦砾堆积在人行道上。外墙上的裂痕如同伤疤一般，无言地诉说着8日晚上地震带来的严重伤害……这是新华社记者10日在摩洛哥马拉喀什以南的地震灾区目睹的景象。

　　路过马拉喀什火车站时，记者看到，火车站大楼上的摩洛哥国旗已降半旗。9日，摩洛哥国王穆罕默德六世宣布全国进入为期三天的哀悼期。据摩洛哥内政部通报，截至10日，在此次强震中遇难的人数升至2122人，另有至少2421人受伤。

　　马拉喀什以南的小镇艾米兹米兹就在震中附近。记者在这里看到，沿街商店都已关门，不少商户建筑的墙上都有狰狞的开裂。救护车和警车不时开过，驶向南方。

　　一位名叫萨马德的中年男子告诉记者，自己就住在艾米兹米兹，“感谢老天，我还活着，但是那边的情况很糟糕。”他指向更往南的群山，神情悲戚地说，在阿特拉斯山深处的一些村庄，听说九成的人都遇难了，连汽车也很难开进去。

　　受邀到灾民家看看，记者需小心翼翼在废墟中穿行，避开瓦砾，小心头顶。主人满目悲伤，把建筑上的裂痕、厨房里碎了一地的餐具，还有家里倒下的木梁一一指给记者。一位老妇人在家门口禁不住哭起来，她的女儿把她抱在怀里，柔声安慰。

　　摩洛哥军队的大型平板拖车正在不远处。这种车以载重能力大著称，平时多用于转运重型履带式装甲车辆，如今出现在救灾现场。旁边还有迷彩吉普车和维持秩序的军人。

　　一棵树下，衣物和毛毯堆得高高低低。旁边一张躺椅上摆着西红柿和洋葱，还架着简易的灶具……这大概是一家人抢出来的生活必需品。

　　在艾米兹米兹，由于担心余震，灾民们不敢在已成危房的室内过夜。现在，老人和孩子们在帐篷里过夜，青壮年则睡在户外。身穿灰色卫衣的男青年阿明告诉记者，震后他连忙从外地赶回家，确认亲人是否平安。“我们现在什么都没有，最需要食物，还有药品。”阿明叹道，“要是地震发生在冬天，情况会更糟。”

　　强震只用一个瞬间，就将平静的生活猝然打碎。水泥碎块四散的灰色废墟中，一条缀着五颜六色流苏的白裙子格外显眼，想必是谁的心爱之物。满目疮痍中，不知裙子的主人现在何处，是否安好。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部