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摩洛哥“红色之城”在地震中受损

2023年09月11日16:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月11日电 摩洛哥震后救援持续展开，遇难者人数已超过2100人，另有2400多人受伤。在南部城市马拉喀什，有着“红色之城”美誉的马拉喀什古城在地震中受到波及，一些文化古迹受损严重。

　　这是9月10日在摩洛哥震中附近的艾米兹米兹村拍摄的受损建筑。新华社记者王东震摄

　　法新社10日援引联合国教科文组织派驻马格里布地区官员埃里克·费尔特的话报道，发生这样的灾难后，最重要的是挽救生命。“但我们不得不马上做出第二阶段计划，包括受地震影响学校和文化遗产的重建工作。”

　　据美国地质调查局测定，地震发生于当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于马拉喀什西南大约71公里处，震源深度为18.5公里。摩洛哥国家地质监测机构稍后说，这次地震震级为7.0级。

　　9月10日，在摩洛哥震中附近的艾米兹米兹村，人们从受损建筑旁经过。新华社记者王东震摄

　　地震后数小时，费尔特带领一支联合国教科文组织小队前往马拉喀什古城，查看当地古迹情况。“损坏比我们预期的更严重，”费尔特说。

　　费尔特介绍，“许多地方的城墙损坏”。此外，当地标志性的库图比亚清真寺宣礼塔出现“明显裂痕”，另一座清真寺的尖塔“几乎完全损毁”。

　　英国《每日电讯报》报道，有视频显示库图比亚清真寺宣礼塔塔尖在地震中摇晃。

　　这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社发

　　马拉喀什古城将近1000年前建立，1985年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。古城城墙建于12世纪，由红色泥土建成，此外城中建筑物多用红色砂岩建造，古城因而获称“红色之城”。库图比亚清真寺历史悠久，宣礼塔高约69米，被称作“马拉喀什的屋顶”。

　　9月9日凌晨，在距离震中200多公里的摩洛哥瓦尔扎扎特市，居民在市区的空地避险（手机照片）。新华社记者王东震摄

　　费尔特说，古城中“受影响最严重的是迈拉赫区域”，那里的老旧房屋大量损坏。法新社报道，这一区域随处可见铁棍等物体支撑着即将倒塌的墙体，一些由石头建成的平房在地震中变成瓦砾。

　　这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社记者王东震摄

　　在古城运营一家旅馆的西尔万·施罗德说，旅馆小院的墙体先前加固过。地震时，只有池塘里的水在摇晃，其他设施没有受损。

　　但在这家旅馆的街对面，一栋民居的墙壁摇摇欲坠。施罗德说：“即便下最小的雨，那些墙也会倒塌，就像用纸片做成的房屋。”（王逸君）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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