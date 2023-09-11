会场合影。人民网记者 张博岚摄

人民网青岛9月11日电 （记者张博岚）9月11日，由中华全国青年联合会主办，中国国际青年交流中心、山东省青年联合会、青岛市青年联合会、上合组织地方经贸合作示范区管委会、胶州市人民政府承办的上合组织青年发展论坛在山东青岛举行。来自上海合作组织成员国、观察员国的近百名青年代表参加。

共青团中央书记处书记、全国青联负责人夏帕克提表示，上合组织的发展壮大，充分展现了“上海精神”的引领力，充分展现了真正的多边主义的凝聚力。应对发展挑战，世界期待青年挺膺担当，更要赋能青年优先发展。他呼吁，各国要进一步凝聚共识、加强合作，创新青年发展理念、工作方式、合作机制，共同引领青年发展国际议程，为全球发展培育新动能。

论坛上，来自中国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯等国家青年组织和部门负责人，围绕各国赋能青年发展的优先领域和创新举措发言。

巴基斯坦总理府青年官员沙尼卜·阿卜杜勒·拉赫曼希望通过上合组织国家间青年交流合作，帮助青年人更好参与公共政策制定、获得优质公平教育、提升数字化能力、加强经贸合作等，赋予青年更多的发展权利。

俄罗斯青年联盟副主席安娜·阿波洛索娃介绍了俄罗斯青年工作在政策制定、专业队伍、场所设施、成长资助、分层培养等方面的创新做法。

各国代表高度评价中国在促进青年发展、保护青年权益和国际青年交流等方面取得的成就，积极响应中国提出的青年优先发展理念和加强国际青年合作的有关倡议。

本次论坛是2023上合组织青年交流营的重要活动，今年是青岛第四次承办交流营活动。在青岛期间，各国代表围绕“一带一路”建设、文化创新发展、青年创新创业等议题开展考察交流。

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