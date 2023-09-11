人民网记者 杜明明 赵晨 许峥

“欢迎您乘坐中老铁路动车组列车，SaBaiDee！（老挝语：您好！）”早上8点多，昆明站，身着孔雀蓝“丝路花语”制服的赵莹静站在车厢门口，微笑着迎接旅客登上云南昆明开往老挝万象的D887次“复兴号”国际旅客列车；她的长发整齐利落地盘在耳后，明亮的双眼笑意盈盈。

赵莹静站在“复兴号”国际旅客列车车厢门口欢迎旅客上车。人民网记者 杜明明摄

2012年，从泰国一所大学护理专业毕业的赵莹静，选择回国进入铁路系统工作，成为昆明客运段的一名列车员。用她自己的话说，“我是一名铁三代，爷爷、外公和母亲都是铁路系统职工，从小在铁路边长大。”正是火车驶过时发出的轰隆声和一眼望不到头的铁轨伴随着她一路成长。

赵莹静的外公曾是铁道兵，因为修建成昆铁路来到了云南，留在了云南生活。“外公对我影响很大，他最大的希望就是能够把我们中国的铁路修到国外去，他给了我很大的动力和鼓励。2016年中老铁路开始建设时，我就下定决心，一定要值乘这条铁路去国外。”赵莹静说。为此，工作之余，她勤学苦练，自学雅思并考取8分，学习中老两国传统舞蹈和歌曲，成为懂得英语、泰语、老挝语三门外语的列车长。

2021年12月中老铁路开通，2023年4月中老铁路国际旅客列车开行，赵莹静都是当天首发的列车长。从绿皮车的列车员，到中老铁路复兴号的列车长，她经历了中国铁路的多个高光时刻，也见证了中国铁路不断发展、走出国门的历程。

“复兴号”和“澜沧号”国际旅客列车停靠在老挝磨丁站。人民网记者 杜明明摄

“山不再高，路不再长。”如今，乘坐中老铁路国际旅客列车只需要9个半小时就能从昆明到达万象。“复兴号”从昆明南站始发，在国内“绿巨人”的基础上增加了国旗红色的红腰带涂装；“澜沧号”从老挝万象站始发，采用红、白、蓝三色涂装，是老挝国旗的颜色。

赵莹静展示中老铁路国际旅客列车里带有中国牡丹花和老挝占巴花刺绣图案的靠垫。人民网记者 杜明明摄

进入车厢，中老两国文化元素也到处可见。从采用中老英3国语言的广播和服务标识到印有老挝凯旋门的清洁袋，从带有中国牡丹花和老挝占巴花刺绣图案的腰枕、靠垫到以“丝路花语”为主题的列车员服饰，每一处细节都体现了对中老两国友谊交流的美好期望和文化的交融。

中老铁路国际旅客列车里的“友谊超市”。人民网记者 杜明明摄

“值乘当中我们不仅是作为服务者来服务旅客，更是作为一个文化的传播者来传播我们中国的文化，然后也作为友谊的使者，连接了中老两国的人。”赵莹静对此理解颇深。

截至今年8月15日，位于中老边境的云南磨憨出入境边防检查站共计查验中老国际旅客列车246列次，验放来自53个国家和地区的出入境旅客共计52888人次。

乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在老挝琅勃拉邦站排队上车。人民网记者 杜明明摄

“这是一趟承载着梦想，承载着幸福，承载着友谊的列车，我希望我们的列车能够开得更远、开得更快、也开得更稳，然后给更多的人带去希望，给更多的人带去幸福。”赵莹静对未来信心满满。

(责编：于洋、常红)