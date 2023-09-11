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中国新能源汽车加速布局泰国市场

2023年09月11日14:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月11日电 （记者孙广勇、杨一）在泰国春武里府合美乐工业区上汽正大工厂总装车间，一批MG品牌汽车完成组装，经过多项质检程序后，缓缓驶出，等待下线。

不久前在曼谷打车，记者乘坐了一辆New MG MAXUS 9车型的新能源汽车。这款车是上汽正大有限公司于今年5月刚投放泰国市场的首批纯电动商务车，是目前泰国市场上唯一一款高端纯电动MPV车型，主要满足泰国本地家庭和商务人士的出行需求。“电动车很安静，底盘也比较舒适，最重要的是运营成本低。”出租车司机素帕吉告诉记者，“除了MG，常见的还有比亚迪等电动出租车，这在曼谷几万辆出租车中是一道新风景，不少乘客会特意选择电动车出行。”

近年来，上汽正大MG、长城、比亚迪、哪吒等中国汽车品牌纷纷进入泰国市场，并推出新能源汽车。泰国汽车协会的数据显示，2021和2022年，中国品牌在泰国纯电动汽车市场的占比均达到九成。无论是现身APEC会场的MG HS，还是“同框”大皇宫的欧拉好猫，抑或是被连夜排队抢购的比亚迪ATTO3，都让泰国消费者有了出行新选择。

虽然泰国纯电动车市场的渗透率还非常低，但目前正处于关键时期，中国车企已经占据先机。“中国汽车制造商正在‘跑步’进入泰国新能源车市场。”泰国开泰研究中心副总经理凯瓦琳说，2023年中系纯电动汽车市场份额有望从2022年的78%增至85%。据泰国汽车协会数据显示，2022年泰国纯电动车销量达13454辆，同比增长588.5%，预计今年泰国纯电动车销量将冲击5万辆关口。

MG销售（泰国）有限公司副总裁庞萨表示，中国新能源汽车在泰国受欢迎的一大原因是针对当地消费者需求，推出了适合的电动车产品。另一方面，泰国政府出台一系列促进新能源汽车发展的政策措施，有效推动了新能源汽车市场发展。

2021年，泰国政府出台了“30·30”政策，提出到2030年国内生产的汽车，将有30%（计算约72.5万辆）为零排放汽车，到2035年零排放汽车达到135万辆。为此，泰国政府实施了电动车补贴计划及税收优惠措施，目前泰国已将纯电动车消费税率从8%降至2%，并根据电动车的类型和型号，提供7万至15万泰铢不等的补贴。在税收方面，从2022年6月到2025年，电动乘用车的消费税从8%下调至2%，电动皮卡车10%的消费税直接减免；在道路税上，2022年10月1日至2025年9月30日注册的电动汽车道路税减免八成。

大批中国汽车制造商正加速深耕泰国市场，推动中国新能源汽车“出海”东南亚。

2023年4月，上汽正大新能源产业园区在泰国春武里府合美乐工业区奠基。占地12万平方米的产业园区，将聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产，打造新能源汽车生态圈。据预计，一期工程将于年内竣工，整体项目于2024年上半年建成，将实现电动车核心部件地产化，开启上汽正大2.0时代

2023年3月，哪吒汽车泰国生态智慧工厂在曼谷奠基。该工厂是哪吒汽车的首个海外工厂，也是中国造车新势力的首个泰国工厂，产能约为2万辆，预计2024年1月底投产，是为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地。

2022年9月，比亚迪宣布与泰国WHA工业园签约，在泰国全资投建该公司第一家海外乘用车工厂。今年3月，该工厂已经正式奠基，预计于2024年投产，预计年产能可达15万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家。

2020年，长城汽车收购美国通用汽车位于泰国罗勇府的制造工厂，并投资226亿泰铢进行改建，于2021年6月正式投产。新工厂可实现混动、插电式混动和纯电动3种新能源车型与传统燃油车型共线生产，年产能达8万辆，其中60%面向泰国本地销售，40%面向其他海外地区销售。

泰国投资促进委员会秘书长纳立·特萨提拉沙表示，中国新能源汽车厂商在泰国的竞争优势源于其卓越的技术和创新。这些厂商最先意识到泰国电动车政策的潜力，因此在泰国和区域市场享有先发优势。“我相信，泰中之间的双边投资与合作将继续增长并变得越来越重要。我们希望能够看到更多的投资和联合技术开发，并在未来以可持续的方式助力彼此经济发展。”

(责编：于洋、常红)

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