新华社巴格达9月10日电（记者董亚雷）为期4天的首届伊拉克石油项目和许可招标国际会议暨展览会10日在首都巴格达国际会展中心开幕，中国企业展台吸引了包括伊拉克石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼在内的众多与会代表驻足参观。

前来参展的中国石油天然气集团有限公司中东公司总经理陈欣荣在接受新华社记者采访时表示，中石油在伊拉克深入开展石油领域合作已取得良好成果，希望通过此次展会大力推广中石油下属服务企业，为扩大“一带一路”中伊能源合作、促进当地经济发展和民生改善作出积极贡献。

中国海洋石油集团有限公司中东区域首席代表、伊拉克有限公司总经理谢文胜说，伊拉克是中海油在中东地区开展业务的重点国家，经过十多年合作，中海油作为主承包商帮助伊拉克巨型油田之一的米桑油田实现产量跃升，极大带动当地就业，中海油希望通过此次参展进一步拓展在伊合作。

中国振华石油控股有限公司伊拉克东巴石油有限公司总会计师张崴告诉记者，公司运行的油田项目都已取得良好的经济和社会效益。“借助展会平台，我们希望为中资企业在伊拉克发展注入新的动力。”

伊拉克是石油输出国组织（欧佩克）中第二大产油国，原油出口收入占该国财政收入的90%以上。根据欧佩克官网数据，伊拉克已探明原油储量约为1450亿桶。

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