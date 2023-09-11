新华社亚的斯亚贝巴9月10日电（记者汪平）为促进中非文化交流，浙江婺剧艺术研究院专场演出于8日和9日分别在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部和埃塞俄比亚国家大剧院举行，共计超过千人到场观看。

两场演出活动中，浙江婺剧艺术研究院表演了全剧《三打白骨精》、折子戏《三岔口》《抬花轿》《吕布试马》及唢呐独奏《打枣》、徽胡独奏《徽调》等节目，赢得现场观众阵阵喝彩。

在非盟总部的演出活动中，中国驻非盟使团团长胡长春致辞说，此次演出恰逢非洲联盟前身——非洲统一组织成立60周年，中方愿在中非合作论坛和共建“一带一路”倡议引领下，一如既往同非洲紧密携手，加强全方位交流互鉴，增进民心相通。

非盟委员会委员穆昌加表示，非洲和中国的文化交流有着久远的历史，这种交流在今天散发出新的魅力。非盟将与中方一起，进一步加强合作，推动交流，不断取得新成果。

在埃塞国家大剧院的演出活动中，中国驻埃塞俄比亚大使馆临时代办申钦民说，此次演出是中埃塞加强人文交流、促进文明互鉴的生动例证，将为两国关系深入发展营造良好氛围。埃塞国家大剧院院长马尼亚泽瓦尔鼓励双方利用各自独特优势展开更多交流。

婺剧俗称“金华戏”，是浙江省地方戏曲剧种之一。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

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