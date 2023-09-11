新华社德国慕尼黑9月11日电 专访：“在中国，我们会加倍努力”——访德国采埃孚集团董事会主席柯皓哲

新华社记者单玮怡

德国知名汽车零部件生产商采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲日前在2023年德国国际汽车及智慧出行博览会上接受新华社记者专访时说，随着集团在华业务持续增长，采埃孚将加倍努力在中国发展，中国会持续成为亚太地区业务增长的主要贡献者。

采埃孚2023年上半年财报显示，以中国为主的亚太区市场销售额超过52亿欧元，同比增长16%，亚太区业务约占集团全球业务的四分之一。“我们期待亚太区占比在2030年提升到30%，而中国是亚太地区业务增长的主要动力。”柯皓哲说。

“中国对我们来说十分重要，”他说，“我们非常积极地参与中国市场，尤其注重与当地汽车制造商的发展速度接轨。”

今年上半年，采埃孚在沈阳、威海、上海、武汉和广州启动多个新项目。“如果你问是什么促成我们在中国的业务增长，那就是我们非常注重本地化，而且我们离客户非常近。在中国，采埃孚会继续加倍努力。”

“什么叫‘依赖中国’？看看中国的市场规模，你就会想在此立足。”柯皓哲表示，汽车行业不仅要靠中国实现规模效应，也要将中国研发的技术推广到全球。

柯皓哲介绍，中国已成为采埃孚全球产品和技术率先量产的重要基地之一。采埃孚核心技术之一的800伏碳化硅电驱动就是在中国实现的全球首次量产落地。

他认为，中国是创新驱动型市场，中国消费者年轻并乐于接受创新。“在充满活力、高标准的中国市场要取得成功并不容易，但我们会全力以赴。”

2023年德国国际汽车及智慧出行博览会5日至10日在德国慕尼黑举行。在博览会上，采埃孚重点展示了电驱动技术和线控技术的重要创新产品。柯皓哲说：“我们正不断改进电驱产品组合，创造更具持续性、更高效和更节约资源的出行方式。”

他说，中国汽车制造商携一系列极具吸引力的车型来到欧洲市场，这为采埃孚与中国车企合作创造了新的机遇。采埃孚正在接触一些中国车企，希望进一步开展合作。

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