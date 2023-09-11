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金砖峰会中方三大务实举措 点亮中非中尼合作希望之光

——中国驻拉各斯总领事严宇清发表署名文章

2023年09月11日11:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾9月11日电 （记者姜宣）近日，中国驻尼日利亚拉各斯总领馆总领事严宇清在《先锋报》《今日报》等多家当地主流媒体发表署名文章。有关内容如下：

8月22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行，会议通过并发表《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》，成果丰硕、意义重大、举世瞩目，为中非命运共同体建设增添了新内涵，也为中非中尼人文交流带来了新机遇。

其中，我想着重向尼日利亚朋友介绍的是，中国国家主席习近平宣布中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和《中非人才培养合作计划》，包括每年为非洲培训500名职业院校校长和骨干师资，培养1万名“中文+职业技能”复合型人才，邀请2万名非洲国家政府官员和技术人才参加研修研讨活动等。这三大举措涵盖非洲实现现代化迫切需要的领域，也是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。相信这些中国倡议、中国方案将极大促进尼日利亚经济社会发展，推动中尼各领域合作迈上新台阶。

三大举措，彰显中非友谊真实亲诚的底色。今年是习近平主席首访非洲10周年，提出真实亲诚对非政策理念、正确义利观10周年。中非友谊在双方辛勤浇灌下已成长为枝繁叶茂的参天大树，政治互信日益牢固，务实合作硕果累累，人文交流空前密切。

中国古语云，“以至诚为道，以至仁为德”。此次三大举措，切中非洲发展肯綮，聚焦非洲人才培养，着眼非洲长久繁荣，领域广泛、数量众多、指向明确。十年前，习近平主席在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心的演讲中提到，只要是中方作出的承诺，就一定会不折不扣落到实处。十年后，三大举措的提出再次印证，中国不做非洲“口惠而实不至”的伪盟友，而愿做言出必行的真朋友。

授人以渔，增添中非合作互利共赢的成色。习近平主席强调，迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。中国在尼的一系列投资和人才培养项目，始终坚持互利共赢，倡导集约和可持续发展，从“输血”式援助向“造血”式升级，注重授人以渔，帮助尼方筑巢引凤。2022年，中国与非洲地区贸易总额达到2820亿美元，同比增长11.1%，连续14年保持非洲最大贸易伙伴国地位，中尼双边贸易额达239亿美元，今年前七个月接近130亿美元，在中非贸易中占比8.4%。尼日利亚已成为中国在非洲仅次于南非的第二大贸易伙伴。

实现现代化是尼日利亚乃至整个非洲大陆的迫切希望，中国将致力于做中非发展振兴进程中的同路人，以实际行动体现中国永远同非洲国家站在一起的坚定立场，展现中国同发展中国家实现共同发展繁荣、一起过上好日子的真诚愿望。

我到任中国驻拉各斯总领事三个多月以来，目睹了莱基深水港、拉各斯轻轨蓝线项目、莱基和奥贡-广东自贸区等中国投资建设的项目为尼日利亚社会民生创造的福祉；见到了尼日利亚当地百姓对中土集团、中国港湾等中资企业竖起的大拇指，对华为、传音等品牌的高度认可；见证了尼日利亚华星艺术团与中国中央民族乐团共享中国和文化，同奏尼中合乐章，亲历了尼日利亚留华同学会成立，聆听了才华横溢的阿齐克韦大学孔院师生献唱成都大运会主题曲。一张张鲜活的脸庞让我更加笃定，中尼互利合作必定前景广阔、大有可为。

金砖机制，点燃中非未来无限希望的亮色。博拉-提努布总统将“重燃希望”作为选举口号，力求为尼日利亚人民提供机会平等、社会公正和繁荣发展。尼日利亚谚语“无论月亮消失多久，总有一天它会再次发光”也充满着人民对于美好未来的无限憧憬与向往，金砖合作恰好为非洲国家实现这一充满希望的愿景提供了无限可能。本次金砖领导人峰会决定邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚作为新成员加入金砖，并欢迎其他有意愿并符合条件的发展中国家成为金砖伙伴国。这是本次金砖领导人会晤的最大亮点，也是金砖发展进程中的重大历史性时刻。在当前世界动荡变革、风险挑战层出不穷背景下，此次60多位非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人应邀云集南非，充分反映了金砖合作的强大吸引力和感召力。

尼日利亚人常说，用双手握住真正的朋友。中国也有古话，“同心而共济，始终如一，此君子之朋也”。风雨同舟数十载，中尼友谊之手始终牢牢紧握，共同书写了两国间无数动人的故事。继往开来启新程，愿中尼在金砖峰会三大举措引领下继续携手并肩，一同谱写新时代中非合作的新篇章。

(责编：于洋、常红)

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