新华社北京9月11日电 日本首相岸田文雄10日说，他最早将于13日改组内阁，并调整执政党自由民主党高层人事安排。日本政界消息人士透露，经济产业大臣西村康稔和数字大臣河野太郎等人有望在新内阁中留任。

岸田当天在印度出席二十国集团会议期间告诉媒体记者，他将在11日返回日本后与相关人士协调，最早将于13日公布自民党高层人事调整方案和新内阁人选。当被问及人事调整的具体内容时，岸田拒绝回答。

日本《读卖新闻》等媒体10日援引政界消息人士的话报道，现任内阁中，西村康稔、河野太郎、经济安全保障担当大臣高市早苗、国土交通大臣齐藤铁夫有望留任；内阁官房长官松野博一可能留任，也可能在新内阁或自民党高层担任其他要职。此外，岸田还考虑增加女性阁僚数量。

自民党高层人事方面，干事长茂木敏充和副总裁麻生太郎预计留任，选举对策委员长森山裕有望继续担任要职。按日本媒体说法，岸田需要党内两大派阀茂木派和麻生派的支持，以维持稳定执政。

去年以来，岸田内阁频曝丑闻，民意支持率不断下滑。多名阁僚被指存在政治资金运用、竞选活动违规等问题，岸田本人也被曝出政治资金收支报告中有近百张“空白发票”。今年5月，其长子岸田翔太郎被媒体曝光去年年底在首相公邸举行派对，并与亲戚等人拍摄模仿内阁组阁情形的不当照片，他随后辞去首相秘书官职务。本月7日，外务省前高官秋本真利因涉嫌收受巨额贿赂被捕，恐再度拉低内阁支持率。

分析人士指出，这次改组可能是岸田在明年自民党总裁选举前提振人气的“最后一次机会”。（张旌）

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