9月6日，游客在第四届中国—蒙古国博览会举办地——内蒙古呼和浩特市敕勒川国际会展中心外合影。新华社记者 贝赫 摄

新华社呼和浩特9月11日电 题：中蒙博览会成为中蒙经贸往来和人文交流重要平台

新华社记者哈丽娜、王春燕

中蒙博览会作为中蒙两国政府共同举办、面向全球的国际性展会，经过多年培育，已成为两国经贸合作人文交流的重要交流平台。

9月6日至10日，第四届中国—蒙古国博览会在内蒙古自治区呼和浩特市举办，本届博览会以“共建开放新格局，共享发展新机遇”为主题，设置了10余场贸易投资推介及会议论坛活动。

本届博览会聚集了蒙古国、俄罗斯、加拿大等35个国家和地区的3000多家企业，创下历届最多。在6日举办的国家向北开放经贸洽谈会上，中蒙企业共签约138个项目，项目签约额达3343亿元人民币，涉及新材料、化工、装备制造、能源、绿色农畜产品生产加工等领域。

“如今，蒙中两国合作领域越来越宽，项目越来越多，这一国际性博览会不仅能够深化蒙古国与中国间经贸关系、促进边境地区经济发展，而且对扩展地区经贸合作与文化交流起着重要作用。”蒙古国副总理阿玛尔赛汗说。

近年来，中蒙双边经贸合作持续扩大。据统计，2022年中蒙双边贸易额达122亿美元，同比增长34%。今年上半年，中蒙双边贸易额同比增长62.6%，继续保持强劲增长势头。

中蒙两国绿色农畜产品生产加工合作不断深入。在此次博览会中蒙企业签约项目中，绿色农畜产品生产加工项目有27个，协议金额为377亿元人民币。

内蒙古自治区农牧厅厅长郭占江说，中蒙两国农畜产品贸易额从2018年的4.7亿美元，增长到2022年的7.6亿美元，保持了良好的发展势头。本届中蒙博览会期间，两国企业将在农牧业产业发展、技术交流、农畜产品加工和贸易、农文旅融合等方面进行合作交流。

连日来，呼和浩特市敕勒川国际会展中心展馆内，来自蒙古国、加拿大、巴基斯坦等国家的参展商拿着中文产品宣传单，向中国消费者介绍商品。

来自蒙古国达尔汗乌拉省的参展商巴图伊丽尔刚刚签订了一份订单。巴图伊丽尔说：“这虽然是公司第一次参加博览会，但收获很大，不仅签了订单还与中国企业进行了商谈，让我们的产品有机会进入中国市场。近年来，越来越多的蒙古国企业和商人来中国寻求发展机会，蒙中博览会对我们来说是个很好的平台。”

9月6日，游客（中）在第四届中国—蒙古国博览会上选购商品。新华社记者 贝赫 摄

本届博览会期间还举办了系列会议活动，推动中蒙人文交流持续升温。

5日晚，中蒙俄国际文化交流展演“友谊的彩虹”在内蒙古艺术剧院举行。来自中国、蒙古国、俄罗斯的600多名专业演员，用歌传情、以舞会友。

“震撼、精彩！参与演出的都是世界级、国家级艺术水准的艺术家和表演团体，节目选取的都是中蒙俄三国具有代表性的传统文化艺术，很好地展现出‘友谊的彩虹’这个主题。”蒙古国观众敖敦其木格说。

博览会期间，中蒙俄三国还举办了“万里茶道”国际旅游推介会，来自中国、蒙古国、俄罗斯“万里茶道”节点城市的主要负责人和旅游企业、专家学者共同推介和商讨了中蒙俄三国城市间文化交流和经济互通互联的多项措施。

“万里茶道”兴盛于17世纪，南起中国福建武夷山，穿越蒙古高原，最终抵达俄罗斯圣彼得堡，全程1.3万公里。如今，在推进“一带一路”建设、中蒙俄经济走廊建设中，中蒙俄三国正致力复兴这条古老的国际商道，深入推进跨国城市人文交流。

多年来，内蒙古作为“万里茶道”上的重要节点城市，与蒙古国、俄罗斯多地建立了顺畅的协作关系，开展中俄蒙“万里茶道”国际自驾车活动、开行了“草原之星”“万里茶道”旅游专列、连续十年组织“友谊·和平·年轻的使者”中俄蒙青少年旅游夏令营，进一步畅通了三国交流渠道。

2023年1月到8月，内蒙古接待俄罗斯游客11万人次、蒙古国旅客68.4万人次，分别约占全国接待量的89%和90%。

在中蒙妇女发展与合作会议上，中蒙双方经过友好协商，计划开展为期两年的妇女儿童发展合作。中华全国妇女联合会联络部部长牟虹说，今后，内蒙古妇联将同蒙古民主社会主义妇女联盟一道，在提升妇女受教育水平、支持妇女创业创新、完善妇幼健康服务、家庭交往交流方面大力合作，共同促进妇女全面发展，为增进中蒙睦邻友好、构建人类命运共同体贡献巾帼力量。

(责编：贾文婷、刘叶婷)