新华社东京9月11日电（国际观察）中国彩妆产品缘何走俏日本市场

新华社记者钟雅

近年来，中国彩妆产品在日本市场销售势头旺盛，日本从中国进口彩妆等化妆品数量快速上升。行业人士和专家认为，中国彩妆走俏日本市场与中式妆容在日本受到欢迎密不可分，同时也折射出中国企业创新能力升级及“中国制造”向“中国创造”的转变。不过，一些业内人士认为，要成为日本化妆品市场的常青树，中国企业需要更深入了解日本市场，悉心培育品牌。

中国彩妆在日销量增长突出

从印有花知晓广告的花车行驶于涩谷的繁华街道，到花西子眼影广告出现在热播日剧《动物》，中国彩妆已悄然走入日本消费者的日常生活。

日本美妆行业人士表示，大约三年前中国美妆产品开始走俏日本，销量快速攀升。与欧美及韩国品牌相比，中国彩妆品牌虽然进入日本市场时间不长，但增长速度突出，发展势头还在进一步增强。

据日本进口化妆品协会统计，2022年日本从中国进口彩妆类产品较上年增长近44%，总额达104亿日元（1美元约合145日元），排名第三。今年上半年，日本从中国进口彩妆类产品同比增长约45%至61亿日元左右，跃居第二；其中，眼妆类产品进口额达34亿日元，同比增长超过51%，增幅排名第一。

中国彩妆品牌心慕与你自2020年进入日本以来，其唇部彩妆产品唇泥已累计销售超过43万支。负责在日本销售心慕与你产品的丽知株式会社社长杨茜对新华社记者说，公司2023年的销售目标是比去年翻一倍以上。

20多岁的东京女孩丰珍在银座一家商场选购了中国彩妆品牌完美日记的眼影盘。她对新华社记者说：“我感觉广告模特的造型非常可爱，忍不住想尝试一下靓丽明艳的中式妆容。”

中式妆容走红促进文化交流

近年来，一批中国彩妆品牌诞生不久便在中国国内市场赢得庞大客户群，不少品牌将目光投向海外市场。中国海关总署数据显示，今年上半年中国美容化妆品及洗护用品出口额达30.3亿美元，同比增长23.7%。

“华丽”“色彩鲜艳”“妆后气场全开”……使用过中国彩妆产品的日本女性这样评价对中式妆容的印象。

《经济学人》杂志日前刊登一篇题为《日本年轻人想要打扮成中国明星》的文章说，现在日本美妆大师追捧中式妆容，而过去时尚之风通常是从日本吹向中国。

2019年，中式妆容热潮开始在日本兴起。日本网友造了一个词“Chiborg”来形容人间难寻的中国美人，该词由China（中国）和cyborg（仿生人）组合而来。如今，越来越多日本年轻女性喜欢上了轮廓清晰、浓眉红唇的中式妆容，使日本时尚文化更丰富多元。

日本美妆博主“鹿之间”在视频分享网站上置顶的中国网红妆教学视频已获得超过100万观看量。日本《每日新闻》在报道中引用她的点评：中式妆容表达出女性的力量和自信，这在日本是非常新颖的。

天津科技大学外国语学院日语系主任赵俊槐表示，中式妆容在日本的流行是民间友好交流的有力证明，这一潮流和趋势无疑会拉近感情和心理距离，对两国人民深入交流产生积极影响。

《日经亚洲》网站发表评论指出，中式妆容走红日本表明，年轻一代总能拥抱外来文化与潮流，这值得所有人学习。

深度扎根日本市场任重道远

精良的中国制造、精心的市场调研、精密的规划布局，使中国彩妆产品在日本市场受到青睐，中国美妆品牌在日本市场获得良好口碑。不过，多名业内人士表示，中国美妆品牌要成为日本市场的常青树仍然任重道远。

考虑到日本大众更倾向于线下购物，多数中国彩妆品牌在日本采用了线下为主、兼顾线上的营销方式。杨茜表示，心慕与你品牌已入驻818家店铺，遍布日本全境，同时也入驻了亚马逊等购物网站。此外，在日本销售的心慕与你唇泥色号都是专门挑选的面向日本消费者的色号，目标客户是20岁左右的女性消费群体。

代理多个中国彩妆品牌的日本STAR DESIGN公司亚太区市场总监季莉对记者说，由于彩妆复购率较低，中国品牌想在日本市场取得长远发展，需要借彩妆产品流行之势推出护肤产品，赢得稳定的客户群。

从事化妆品批发的资深行业人士吉田将认为，中国彩妆公司若想在日本发展顺利，首先在推出新商品时要深入了解日本市场的营商习惯，做足市场调研准备；其次要重视宣传，宣传效果会在很大程度上左右产品销量。他表示，中国彩妆企业应坚定“品牌出海”决心，以深度扎根日本市场。

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