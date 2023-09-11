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第18期中国援圭亚那医疗队走进原住民村落开展义诊活动

2023年09月11日10:39 | 来源：人民网-国际频道
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参加义诊活动的医疗队队员合影。第18期中国援圭亚那医疗队供图

参加义诊活动的医疗队队员合影。第18期中国援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢9月9日电 （记者宋亦然、陈海琪）乔治敦消息：当地时间9月9日，第18期中国援圭亚那医疗队走进圭亚那印第安原住民村庄洛克斯通开展义诊活动。

洛克斯通位于圭亚那上德梅拉拉—伯比斯区（第十区）内陆雨林深处。历经3小时车程后，医疗队队员抵达洛克斯通村并立即投入到义诊活动中。

本次义诊涵盖普内科、普外科、骨科、烧伤整形科、妇科、儿科、眼科、中医针灸科等，并提供血糖、血压测定等服务。同时，医疗队还向村民发放了糖尿病、宫颈癌、糖尿病视网膜病变以及病理、中医科普等宣传手册，科普健康知识。参加义诊的中资企业则免费为村民提供了各型血样标本检查。

义诊过程中，医疗队队员们为到场的每一位就诊者进行了细致的体格检查，并耐心解答村民的问题、给出相关诊断意见、提供对应治疗药物。义诊活动持续4个小时，共接诊100余人次，受到洛克斯通村民的热烈欢迎。

医疗队队长褚薛慧表示，此次义诊是中国援圭医疗队派遣30周年纪念活动的重要组成部分，也是第18期援圭医疗队在圭期间最后一次大型义诊活动。相信后续的中国医疗队队员仍会一如既往地发扬不畏艰苦、大爱无疆的精神，为生活在圭亚那偏远地区的人民提供医疗帮助。

(责编：于洋、常红)

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