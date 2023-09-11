9月10日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离东帝汶帝力港。新华社发（桂江波 摄）

新华社帝力9月10日电（黎云 徐巍）10日上午，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对东帝汶民主共和国的访问，离开帝力港启程回国。

“和平方舟”时隔6年再次到访东帝汶，受到了当地民众、华侨华人的热烈欢迎。在为期7天的医疗服务中，医院船共完成诊疗10947人次，辅助检查6371人次，收治住院患者13人，完成手术50例，单站诊疗量继所罗门群岛站后，再次突破万人，创下此次和谐使命任务单日最高诊疗量、单站最高诊疗量的新纪录。在充分发挥医院船主平台优势，开展集中诊疗的同时，“和平方舟”还先后派出6支专家医疗分队，赴东国防部、国民警察总部、海军司令部、利奎萨市、阿陶罗岛开展医疗巡诊，并赴东国立医院开展联合诊疗和ACLS培训。

东政要先后登船参观和体检诊疗。9月7日晚，总统奥尔塔在参加“和平方舟”甲板招待会前，专程看望慰问医护人员。东卫生部长阿玛拉尔女士多次登船担任志愿者，与中方医护人员一起为就诊民众服务。此外，健康宣教和文化联谊分队还先后赴东帝汶商学院、帝力大学开展文化联谊活动，任务官兵参观了东海军海拉基地并与东国防军官兵进行了足球友谊赛。

“和平方舟”号医院船于7月3日从舟山起航，已成功访问南太平洋岛国基里巴斯、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛及亚洲东帝汶，并分别为各国提供了为期7天的免费人道主义医疗服务，累计服务各国民众41358人次，辅助检查25307例，开展手术192例。全体官兵用真诚爱心、精湛医术和良好形象，当好传递友谊、播撒大爱的使者，以实际行动为构建人类命运共同体、海洋命运共同体贡献中国力量。

东帝汶是此次“和谐使命-2023”任务的最后一站。离开帝力港后，“和平方舟”踏上归国航程，计划于9月19日抵达浙江舟山港。

9月10日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离东帝汶帝力港，任务官兵向欢送人群挥手告别。新华社发（谢菲 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船执行“和谐使命-2023”任务中的第3名“和平宝宝”在东帝汶诞生，新生儿与母亲第一次见面（9月5日摄）。新华社发（李珂嘉贺 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船派出医疗专家分队赴东帝汶国立医院进行ACLS培训，医院船医疗专家为当地医护人员进行实操讲解（9月5日摄）。新华社记者 黎云 摄

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船医护人员为当地民众进行CT检查（9月6日摄）。新华社发（陈云飞 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船医护人员为当地民众提供医疗服务（9月8日摄）。新华社发（黎宇 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船医生在儿科诊室为当地患儿提供诊疗服务（9月4日摄）。新华社发（桂江波 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船医生为当地民众提供医疗服务（9月3日摄）。新华社发（黎宇 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船医护人员为当地民众提供医疗服务（9月8日摄）。新华社发（黎宇 摄）

中国海军“和平方舟”号医院船访问东帝汶并开展医疗服务期间，医院船官兵为当地行动不便的患者服务（9月6日摄）。新华社发（桂江波 摄）

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