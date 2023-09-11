新华社北京9月10日电 摩洛哥内政部9日晚说，该国8日晚发生的强烈地震已导致2012人遇难。国王穆罕默德六世宣布全国哀悼三天，下令皇家武装部队出动救援队。

徒手挖人

地震震中位于摩洛哥第三大城市马拉喀什西南约71公里处的偏远山区。不少村庄失去供电和通信服务，一些道路被跌落的巨石阻拦，影响救灾进度。

9月9日，在摩洛哥马拉喀什附近，居民查看遭地震损毁的自家房屋。新华社发（艾萨摄）

路透社记者在震中附近的艾米兹米兹村看到，倒塌的砖墙阻断了当地狭窄的街道，导致大型机械设备无法进场，救援人员被迫在废墟里徒手挖人。该村唯一一家还营业的杂货铺外排起长队，灾民们急需各种生活物资。

村民穆罕默德·阿扎瓦想起地震那一刻仍心有余悸。他说：“我觉得脚下的地在晃动，房屋倾斜，赶紧带孩子跑到屋外。但我的邻居一家四口就没这么幸运了，父子俩的遗体已被找到，母女仍下落不明。”

在马拉喀什以南约40公里的艾斯尼，几乎所有房屋被毁，村民们不得不露天过夜。居民蒙塔西尔·伊特里说；“我的邻居们还被困在废墟里，大家正竭尽所能营救他们。”

这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社发（艾萨摄）

被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的马拉喀什古城也受地震波及。社交媒体上流传的视频显示，一部分城墙出现裂缝甚至倒塌。

国际货币基金组织和世界银行年会原定于10月9日起在马拉喀什举办。被问及地震是否影响年会举办，国际货币基金组织一名发言人说，眼下该组织只关心摩洛哥民众的安危。

出动军队

摩洛哥内政部9日晚更新地震伤亡人数，宣布已有2012人遇难，2059人受伤，其中1404人伤势严重。

这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社记者王东震摄

摩洛哥国王穆罕默德六世9日宣布全国进入为期三天的哀悼期，其间公共场所下半旗志哀。他下令皇家武装部队出动救援队并设立野战医院。

据美联社报道，摩洛哥政府尚未正式向国际社会寻求援助。不过，法国、德国以及今年2月刚刚经历地震的土耳其等国已经表示愿意提供帮助。

摩洛哥邻国阿尔及利亚9日表示，将对摩洛哥开放领空，允许运送人道主义物资和伤员的飞机入境。阿尔及利亚2021年与摩洛哥断交，对后者关闭领空。

9月9日，在摩洛哥马拉喀什附近，居民查看遭地震损毁的建筑。新华社发（艾萨摄）

美国地质调查局测定，此次地震发生于当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震源深度为18.5公里。19分钟后，震区又发生4.9级余震。

摩洛哥国家地质监测机构则说，这次地震震级为7.0级，震源深度8公里。阿尔及利亚、葡萄牙和西班牙均有震感。

法国蒙彼利埃大学地质专家菲利普·韦尔南对法新社说，这次地震的震中虽然不在地质活动最活跃的地区，但由于震级高、震源浅，破坏力极大。加之当地建筑抗震性能差，房屋倒塌造成的伤亡人数多。

这是1960年以来，摩洛哥境内发生的致死人数最多的地震。1960年，摩南部大西洋城市阿加迪尔发生5.8级地震，上万人遇难。2004年，摩洛哥胡塞马地区发生6.4级地震，600多人死亡。（王宏彬）

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