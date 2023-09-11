新华社阿比让9月9日电（记者郑扬子）尼亚美消息：本月2日以来，数千名尼日尔民众聚集在位于首都尼亚美南部法国军队驻地前的埃斯卡德里尔圆形广场，高喊“法国人离开尼日尔”的口号，要求法国驻军无条件撤离尼日尔。

尼日尔7月26日发生政变以来，西非国家经济共同体（西共体）多次表示“不排除对尼日尔展开军事干预的可能性”。法国方面则表示，未来如果西共体决定对尼日尔采取军事行动，法国将予以支持。

“我们举行示威的目的就是要让法国看到尼日尔人民保卫国家主权的决心。”一名参与示威的尼日尔人说，他们将埃斯卡德里尔圆形广场更名为“抵抗广场”。

参与示威的尼日尔退休大使与总领事协会成员布巴卡尔·阿卜杜说，政变当局已不承认此前尼日尔同法国的军事合作协议，但到现在，1500名法军士兵仍驻扎在尼日尔首都，“尼日尔人民无法接受这样的强权行径”。

尼日尔曾是法国殖民地，法国不承认尼日尔政变当局。另据报道，法国军方正同尼日尔政变当局磋商，寻求从尼日尔“撤出一些军事资源”。尼日尔政变当局则表示，关于法国驻军撤离之事，同法方的“联络”正在进行。

据法国媒体报道，尼日尔民众对于法国的不满情绪在政变前就已出现。尼民间团体自去年起就多次组织要求法国撤军的示威游行活动。

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