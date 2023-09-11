新华社摩洛哥马拉喀什9月10日电 摩洛哥内政部9日晚说，该国8日晚发生的强烈地震已造成2012人遇难、2059人受伤，其中1404人伤势严重。

地震发生时，新华社记者正准备从摩洛哥最大城市卡萨布兰卡飞往瓦尔扎扎特采访一个新能源项目，登机后得知发生了地震。抵达原定目的地后，记者随即改变行程，驱车赶往200公里外的重灾区马拉喀什地区。

亲历者心有余悸

地震发生在摩洛哥当地时间8日晚深夜11时多，记者当时乘坐的航班晚点起飞，空乘人员不断安慰乘客不要紧张。

抵达目的地瓦尔扎扎特，已是9日凌晨1时左右。记者看到，许多当地民众在马路上席地而眠。4名结伴的当地青年告诉记者：地震发生时大家都很害怕，纷纷来到广场上，因为担心余震，今晚就打算这样过夜了。

9月9日凌晨，在距离震中200多公里的摩洛哥瓦尔扎扎特市，居民来到户外避险（手机照片）。新华社记者 王东震 摄

地震震中位于马拉喀什附近的大阿特拉斯山山区。山脚下一个镇的居民穆斯塔法·洛纳比回忆道，地震袭来时，传出“震耳欲聋的声音”，剧烈的震动“仿佛一列火车从客厅穿过”。洛纳比的房子没有倒塌，他和家人逃到室外度过一夜，但没有人睡觉，因为仍有余震，大家都心有余悸。

记者从社交媒体上得知，从拉巴特、卡萨布兰卡到瓦尔扎扎特，摩洛哥由北至南的大片国土均有震感。

暂无华人伤亡消息

摩洛哥内政部9日晚说，地震遇难人数已升至2012人。摩洛哥国王穆罕默德六世9日宣布全国哀悼三天，公共场所下半旗志哀。

中国驻摩洛哥大使馆向记者确认，目前为止，未收到有关中国公民在地震中伤亡的消息。经初步统计，包括游客在内，在马拉喀什地区有中国公民约200人。

在马拉喀什的华侨张凯正告诉记者，老城有房子塌了，新城还好。由于害怕余震，很多人都在草坪或者公园聚集等待。

9月9日，在摩洛哥马拉喀什附近，居民查看遭地震损毁的建筑。新华社发（艾萨摄）

法国蒙彼利埃大学地质学专家菲利普·韦尔南说，这次地震震中虽然不在地质活动最活跃的地区，但由于震级高、震源浅，破坏力极大。加之当地建筑的抗震性能差，房屋倒塌造成的伤亡数字高。

被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的马拉喀什古城也受地震波及。社交媒体上流传的视频显示，马拉喀什城墙部分出现裂缝和倒塌。

这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社发（艾萨摄）

在震中山区，不少村庄失去供电和通信，一些道路被巨石阻拦，影响救灾进度。在震中附近的艾米兹米兹村，倒塌的砖墙横在狭窄的街道上，导致大型机械设备无法进入，救援人员被迫在废墟里徒手挖人。该村仅有的一家杂货铺外排起长队，灾民急需各种生活物资。

国际社会驰援

国家国际发展合作署新闻发言人徐伟9日表示，中方对摩洛哥地震造成人员伤亡和财产损失表示慰问和关切，愿根据灾民需要提供紧急人道主义援助。

中国援摩医疗队队长范晓盛告诉新华社记者，医疗队已经主动致电摩洛哥卫生部，表示愿意提供必要的医疗救助。“我们队里有经验丰富的骨科大夫，如果摩方需要，我们可以随时应召。”

9月9日，在摩洛哥马拉喀什附近，居民走在遭地震损毁的建筑废墟上。新华社发（艾萨摄）

中东多国9日向摩洛哥表示慰问和提供援助。土耳其外交部发表声明说，土耳其愿意为摩洛哥提供各种支持。突尼斯总统赛义德在社交媒体发文说，突尼斯将向摩洛哥提供紧急援助并派遣社会救援力量。阿尔及利亚总统办公室发表声明说，向运送人道主义援助物资和受伤灾民的航班开放领空，并提供人道主义援助。

这是9月9日在摩洛哥南部城市马拉喀什拍摄的震后景象。新华社记者 王东震 摄

一些摩洛哥媒体称此次地震为该国历史上最强地震。2004年，摩洛哥胡塞马地区发生6.4级地震，600多人死亡。1960年，摩洛哥南部大西洋城市阿加迪尔发生5.8级地震，上万人遇难。（记者：霍晶、王东震、王宏彬、惠晓霜；视频：淡然；编辑：陈丹、张代蕾、梁尚刚、沈浩洋）

(责编：贾文婷、刘叶婷)