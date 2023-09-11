新华社巴黎9月9日电（记者唐霁）“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛法国赛区颁奖晚会8日晚在巴黎举行。中国驻法国大使卢沙野、欧洲时报文化传媒集团总裁、《欧洲时报》社长钟诚等中法嘉宾出席了颁奖晚会。

卢沙野在致辞中表示，“水立方杯”中文歌曲大赛已走过13个年头，参赛人数也屡创新高。今年有31个海外赛区设置了外籍友人组，体现了中文歌曲和中华文化的独特吸引力。很高兴看到这么多喜爱中国歌曲和中国文化的年轻人，大家是中法友谊的未来和希望，希望大家乘着歌声的翅膀，从博大精深的中法文化中汲取营养，为推动两国关系发展作出自己的独特贡献。

钟诚代表“水立方杯”中文歌曲大赛法国赛区组委会，向出席晚会的各位来宾和朋友们表示热烈的欢迎。他表示，“水立方杯”中文歌曲大赛将侨胞心与中华情紧密联系在一起，通过音乐和歌曲让更多的华裔青少年认同中国文化，传承中华文明。

当晚，来自法国科西嘉岛的2023年法国赛区外籍组金奖获得者奥贝尔·塞西莉亚与2023年法国赛区成人组金奖获得者王铭先后表演了《绒花》与原创歌曲《交错进行》，获得观众的阵阵掌声。2023年法国赛区青少年组银奖获得者袁一诺与12名小朋友共同表演了根据清代诗人袁枚作品改编的歌曲《苔》，选手们出色的表演和真挚的情感，让现场观众感受到了中国传统诗歌与现代化表演相结合的独特魅力。

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