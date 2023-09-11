本报记者 高 乔

9月2日，观众在2023中国国际服务贸易交易会国家会议中心展区参观。

张如训摄（人民视觉）

9月4日，在服贸会综合展区，参观者正在观看智能焊接机器人工作。

翁奇羽摄（人民视觉）

9月2日至6日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举办。本届服贸会线下参展企业超2400家，国际化率超20%，其中世界500强及行业龙头企业超500家，线上参展企业6700余家，83个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会。服贸会“朋友圈”进一步扩大，国际参与度和影响力进一步提升。

荟萃全球服贸产品，呈现中国市场活力。外媒纷纷聚焦本届服贸会，解读服贸会上释放的中国开放合作信号。

特色产品精彩纷呈

作为全球规模最大的综合类服务贸易展会，服贸会汇聚一流技术与应用，已成为全球服务贸易的“展示窗”。外媒关注，今年服贸会更热闹、更国际化。全球多国的各类企业带着特色产品亮相。

“2023年中国服贸会为参与者提供了在中国打造新网络、结识新的商业伙伴、开展谈判和贸易合作的机会。与会者包括各国政要、国际组织负责人以及各国政府部门和企业界人士。”马来西亚《婆罗洲邮报》网站报道称，服贸会为马来西亚各机构提供了寻找投资和合作机会的平台。

英国商业贸易部服务与技能司司长戴睿俊在服贸会期间表示，英中两国间的服务贸易合作历史悠久，合作内容涵盖体育、教育、金融、法律等诸多专业服务领域。中国对推动体育产业发展表现出极大热情，英国则希望提供自己在体育领域的专业知识来匹配中国的市场需求。“我们正在与体育场馆建筑师、体育专家、体育技术公司开展合作，进一步加强两国间的服务贸易。”戴睿俊说。

据拉美社报道，古巴在第八届“炫彩世界”——“一带一路”共建国家特色文化展示活动上宣传本国旅游产品，该活动是服贸会的一部分。古巴驻华大使馆工作人员玛尔塔·卡萨迪利亚表示，文化和自然景点是古巴在服贸会上的重点推介对象，古巴还展示了医疗和保健服务产品，同时宣传中国电商平台上古巴精品馆销售的本国产品。中国消费者可以在该网店买到的商品包括蜂蜜、各种品牌的朗姆酒、赛拉诺和关塔那摩咖啡。

据新加坡《联合早报》网站报道，电信、旅游、法律、职业考试四大领域的开放有利于刺激中国经济活力，促进人员国际间交流，也利好包括新加坡在内的多国企业。开放能促进竞争，也能更好地为消费者提供服务。开放旅游和法律可以促进国际间的人员流动，同时也能带动当地就业。

数字化、智能化、绿色化

数字化、智能化、绿色化，是外媒和参会展商对本届服贸会特征的共同感受。通过服贸会，海外企业聚焦中国服务贸易高质量发展的新趋势。

路透社网站报道，在本届服贸会上，中国表示，将推动高端制造业和现代服务业融合发展，增加优质服务进口，推动数据基础制度先行先试改革。中国将放宽服务业市场准入，促进跨境服务贸易。

菲律宾《马尼拉时报》网站报道，本届服贸会展示芯片、量子测控、卫星遥感控制、人工智能、数字医疗等前沿领域成果。约60家企业和组织带来人工智能、金融科技、健康医疗、文化创意等领域的最新产品和技术。

“中国在很多领域的科技水平非常先进。”荷兰皇家飞利浦公司副总裁杨威廉认为，中荷在健康和绿色经济领域的合作已经成为双方合作的重要增长点。目前，中国在医疗机构绿色转型方面的成果世界领先，荷中双方将寻找更好的方式，在这些领域携手合作。

巴基斯坦联合通讯社网站报道称，近年来，科技与体育的结合在中国催生了“智慧体育”。这种将先进技术与传统体育活动相结合的新兴趋势在中国市场广受欢迎。该行业包括健身应用、智能健身可穿戴设备和智能运动设备。据服贸会主办方介绍，经过前期筹划，已有10多个体育服务项目在本届博览会期间完成签约，一年签约金额预计将达到8亿美元，再创历史新高。

阿吉兰兄弟集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，借助服贸会这一高水平开放平台，集团与优秀中国企业沟通交流，共同探讨在5G、人工智能、大数据、金融科技、智慧医疗等新兴领域的合作机会。同时，中国的合作伙伴通过展会加深对集团的了解，为之后双方商业合作奠定良好基础。阿吉兰兄弟期待在能源转型、数字化基建等领域与更多优秀中国企业深化合作。

中国释放开放吸引力

“中国愿意开放，这代表了一种决心，也体现了一种信心。”新加坡《联合早报》网站报道援引新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑的话说。

今年服贸会上发布的《世界变局中的中国服务业开放》报告指出，中国服务业开放步伐加快，开放水平提升幅度显著高于其他国家平均水平，特别是在外资准入和国民待遇方面更为突出。数据显示，中国服务进出口总额已连续九年位居全球第二。中国对外开放的大门越开越大，国际社会通过服贸会感受中国开放的积极信号。

《巴基斯坦观察家报》网站报道称，服贸会是促进可持续发展的全球平台，多年来吸引来自世界各地的参与者，其中包括超500家全球财富500强企业和行业领先企业。这种国际化趋势反映了中国对促进全球经济一体化合作的承诺。“开放引领发展，合作共赢未来”——2023年服贸会的主题凸显开放合作对经济发展的重要性，展现中国在全球舞台上发挥更加积极和建设性作用的决心。

经济合作与发展组织驻华代表海博指出，全球服务贸易是国际商业发展的重要动力，服务行业以及服务贸易也是中国经济复苏以及中国对外交流的重要支柱。根据该机构相关预测，中国为全球服务贸易不断发展作出越来越大贡献，中国也是越来越多外商投资的目的地。

德国电视一台网站报道，中国政府正在通过一系列刺激措施提振经济，其中包括对外国公司进一步开放。对于德国企业来说，中国放宽市场准入将非常受欢迎。中国德国商会华北及东北地区执行董事延斯·希尔德布兰特表示，中国政府正在落实为外资企业提供帮助的承诺。“这是一件重要的事情，因为面对当前全球低迷的市场氛围，经济界需要这样的信号。”

肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔认为，服贸会上，中国在一些重要领域与世界其他国家分享中国经验、中国技术。发展中国家能通过服贸会这类展会平台，加强服务贸易领域合作，向中国等其他国家学习成功经验，这将有利于全球经济复苏。

阿联酋《观点报》财经专栏作家纳伊勒表示，中国举办服贸会有助于全球经贸发展，不仅能向世界展现中国开放合作的诚意，还能吸引各国新兴领域企业加入中国市场。

(责编：贾文婷、刘叶婷)