非盟加入二十国集团，是属于“全球南方”的高光时刻。中国率先支持非盟加入二十国集团，是推动构建高水平中非命运共同体的生动实践，展现推动完善全球治理的大国担当

二十国集团成员在近日举行的峰会上达成一致，邀请非洲联盟（非盟）成为正式成员。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家。习近平主席去年11月在二十国集团峰会期间强调，中方积极支持非盟加入二十国集团倡议。在不久前举行的中非领导人对话会上，习近平主席再次强调，中方将积极推动非盟成为二十国集团正式成员。中国坚定支持非洲提升国际地位和话语权，充分彰显中非友好合作精神，将不断壮大维护世界和平稳定的进步力量。

非盟加入二十国集团，有助于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。当前，全球治理体系面临深刻调整，发展中国家的代表性和发言权亟待增强。非洲是发展中国家最集中的大陆，有54个联合国成员国。非盟作为全球最大的地区性政府间组织之一，是引领非洲和平与发展的鲜明旗帜和最重要平台。在维护地区和平与安全上，非盟积极预防并调解非洲热点问题，是非洲和平的坚定守护者。在国际事务中，非盟积极协调各成员，在国际舞台以一个声音说话，受到各方重视，展现了非洲力量。非盟加入二十国集团，有助于非洲在世界舞台响亮地发出声音，为发展中国家争取更多利益，增强“全球南方”追求战略自主的力量。

非盟加入二十国集团，有助于提振全球发展事业。2002年，非盟在其前身非洲统一组织的基础上成立，旨在通过联合自强和一体化建设，实现非洲大陆的发展振兴。近年来，非盟《2063年议程》稳步推进，非洲大陆自由贸易区正式实施，次区域组织相互协作不断加强，非洲的经济活力和市场潜力正进一步释放。支持非洲发展是国际社会的广泛共识和共同责任。二十国集团欢迎非盟成为二十国集团永久成员，将通过《二十国集团（杭州峰会）支持非洲和最不发达国家工业化倡议》等继续支持非洲，有利于推动更具韧性的全球发展。

中国率先支持非盟加入二十国集团，是推动构建高水平中非命运共同体的生动实践。中非从来都是命运共同体。在重大国际和地区问题上密切协调，共同捍卫国际公平正义，是中国发展同非洲国家团结合作的必然选择。中方坚定支持非洲国家和非盟在国际和地区事务中发挥更大作用，在联合国安理会改革问题上支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权。中国始终想非洲之所想，急非洲之所急，支持非洲落实联合国2030年可持续发展议程。非盟加入二十国集团，有助于中非双方共同践行真正的多边主义，同心协力推进现代化事业。

中国率先支持非盟加入二十国集团，展现推动完善全球治理的大国担当。面对时代命题，中国始终秉持共商共建共享的全球治理观，积极参与全球治理。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，支持补强全球治理体系中的南方短板，支持汇聚南南合作的力量，推动全球治理体系更加平衡地反映大多数国家特别是发展中国家的意愿和利益。非盟加入二十国集团，将进一步增强全球治理中的南方力量，推动各国权利平等、机会平等、规则平等。

今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年来，中国对非洲朋友始终以诚相待，真心实意为非洲发展提供支持，中非合作成为南南合作和国际对非合作的典范。中非关系不是一天就发展起来的，更不是什么人赐予的，而是中非风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。国际对非合作关键在于秉持正确的合作观，把非洲看作国际合作的大舞台，而不是大国博弈的竞技场。中国愿同国际合作伙伴一道，支持非洲和平与发展。

二十国集团峰会现场，当非盟代表入席圆桌时，现场响起热烈掌声，这是属于“全球南方”的高光时刻。站在新的历史起点，中国将同非洲进一步密切协作，携手构建新时代中非命运共同体，为世界和平与发展事业贡献更多正能量。

《 人民日报 》（ 2023年09月11日 03 版）

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