新华社上海9月10日电（记者杨恺、吴宇）正在中国进行国事访问的委内瑞拉总统马杜罗10日到访上海张江人工智能岛、枫林生命科学园区，高度评价中国在人工智能等高科技领域取得的成就并期待委中两国达成更多务实合作。

马杜罗称赞中国是世界范围内高科技领域发展的先锋。“中国聚集着大量先进医疗设备和人才，而委内瑞拉也将优先发展科技产业，两国合作前景广阔。”他在一次会见中说。

曾多次到访中国的马杜罗将自己视为中国经济社会发展的见证者。“我从小对中国有着特殊的情结。多年来委内瑞拉与中国建立了政治互信的友好合作关系。期待以明年委中两国建交50周年为契机使两国关系迈上新台阶。”

马杜罗认为，上海与委内瑞拉有着非常巨大的合作潜力。“委内瑞拉即将在上海开设商务办事处，我希望在不久的将来委内瑞拉的卡拉波波州能与上海建立友好城市关系。”

他进一步指出，卡拉波波州已经拥有良好的工业发展基础和完善的码头基础设施建设，有条件和上海产生良性的合作关系。

马杜罗表示，委内瑞拉企业将积极参加今年在上海举办的第六届中国国际进口博览会。“委内瑞拉有着丰富的海产品和优质咖啡豆，希望通过进博会的平台让更多中国消费者品尝到委内瑞拉生产的食品。我们鼓励更多委内瑞拉企业到中国投资兴业。”

他同时也欢迎中国游客赴委旅游。“委内瑞拉有着美丽的海滩。我们将尝试在上海和加拉加斯之间开通航线，让上海游客在亚马孙热带雨林或安第斯山脉度过美好的假期。”他说。

“包括委内瑞拉在内的拉美地区需要在21世纪走自主发展的道路。”马杜罗说，“委内瑞拉愿与中方共同推动构建人类命运共同体和人类文明新形态。”

马杜罗是在结束对深圳的访问之后于9日晚抵达上海的。10日晚，马杜罗从上海飞往济南，继续在中国的访问。

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