新华社新德里9月10日电（记者冯启迪 吴夏）二十国集团领导人第十八次峰会10日在印度首都新德里闭幕，峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》，承诺采取切实行动应对全球挑战。

宣言表示，全球经济增长和稳定的不利因素仍然存在，层出不穷的挑战和危机逆转了落实2030年可持续发展议程的进程。宣言强调支持可持续、包容和公正的全球转型的发展模式，不让任何一个人掉队。宣言说，二十国集团领导人决心以伙伴关系推进具体行动，并承诺加快实现强劲、可持续、平衡和包容增长，全面有效落实2030年可持续发展议程。

宣言重申通过重振多边主义、改革和国际合作应对挑战。确保发展中国家在国际经济和金融机构决策过程中有更大的代表性和发言权。重申以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对保护主义，为各方营造有利的贸易和投资环境。推进世贸组织改革，在2024年前建立运转良好的争端解决机制。确保贸易政策和环境政策相互支持，符合世贸组织和多边环境协议。

宣言呼吁发达国家履行官方发展援助承诺，表示支持联合国2023年可持续发展目标峰会，强调落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。

宣言欢迎非盟成为二十国集团永久成员，将通过《二十国集团（杭州峰会）支持非洲和最不发达国家工业化倡议》等继续支持非洲。

二十国集团领导人下一次峰会将于2024年11月在巴西里约热内卢举行。

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