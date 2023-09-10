新华社北京9月10日电 热点问答：摩洛哥强震缘何伤亡惨重

新华社记者

摩洛哥内政部9日晚宣布，当地时间8日深夜发生的强烈地震已致2012人遇难，另有2059人受伤，其中1404人伤势严重。目前地震受灾地区情况如何？救援行动进展如何？这次地震缘何伤亡惨重？

地震灾情如何

据美国地质调查局地震信息网消息，这次地震发生于摩洛哥当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于摩南部城市马拉喀什西南约71公里处。摩洛哥国家地质监测机构稍晚时候公布的消息说，此次地震震级为7.0级。马拉喀什的多名居民告诉记者，10日早上仍感受到明显余震。

世界卫生组织表示，这次地震预计影响马拉喀什及其郊区超过30万人的生活。

半岛新闻网10日援引马拉喀什红新月会负责人的话报道，目前无法得知地震废墟下有多少人被困，另外灾区居民需要大量水、食物和帐篷。

记者看到，马拉喀什著名的库图比亚清真寺受地震影响出现破损，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的马拉喀什老城的红墙也发生损坏。

震后救灾行动如何

记者9日中午在马拉喀什看到，老城区一些城墙墙皮脱落，瓦砾附近拉起警戒线，并有军警看守。老城还开设应急救助站，摩洛哥民防部门部署消防车和救护车待命。

记者看到，不少摩洛哥民众在马拉喀什献血点门口排起长队，积极献血。

另据摩洛哥官方消息，地震后不久，摩洛哥国王穆罕默德六世命令军队参与救灾，开设野战医院，并召开紧急救援会议。穆罕默德六世9日还宣布全国进入为期三天的哀悼期，其间公共场所下半旗志哀。

伤亡为何如此严重

据报道，这是1960年以来摩洛哥发生的致死人数最多的地震。震级高、震源浅、余震多是造成人员伤亡惨重的重要原因。

摩洛哥国家地质监测机构说，此次地震震源深度为8公里，属于浅源地震。

摩洛哥地震监测和预警部门负责人哈尼·拉赫森10日表示，摩洛哥8日晚强震后，又发生多次余震，受地震影响的建筑物仍存在因余震而倒塌的危险。

此外，地震发生在摩洛哥东南部山区。据报道，很多当地居民住在用石头和砖瓦砌成的房屋中，房屋抗震性差，震后交通和通信也受阻。有些受灾点8日晚地震后“无法进入”，直到9日天亮后才开始实施救援。（参与记者：霍晶、王东震、李芮）

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