新华社新德里9月10日电 题：非盟加入G20，世界多极化进程最新注脚

新华社记者高文成 查文晔

二十国集团（G20）成员9日在印度新德里举行的峰会上达成一致，邀请非洲联盟（非盟）成为正式成员。非盟轮值主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼在社交媒体上形容非盟加入G20是“历史性”事件。“终于到了非洲时刻。”尼日利亚网友借用2010年南非世界杯主题曲《非洲时刻》庆祝这一好消息。

非盟长期致力于为非洲大陆在国际事务上争取更多参与度和话语权。非盟《2063年议程》中七大愿景之一就是“让非洲成为一个强大、团结、有韧性和有影响力的全球参与者和伙伴”，在国际事务中发挥重要作用。非盟发言人埃芭·卡隆多说，非盟寻求成为G20正式成员已达七年之久。

非盟加入G20，是非洲自身实力不断发展的反映。非洲是一片充满活力的大陆。预计到2050年，非洲人口将占全球人口的1/4，且超过一半人口年龄在25岁以下。随着非洲大陆自贸区的快速推进，非洲的经济活力和市场潜力正进一步释放。非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进，全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。非盟是引领非洲和平与发展的鲜明旗帜和最重要平台，积极协调各成员在国际舞台以一个声音说话，展现了非洲力量，越来越受到各方重视。近年来，非盟在引领全非抗疫、促进经济复苏等方面取得显著成绩，机构改革初见成效，国际影响力进一步上升。

非盟加入G20，有助于非洲更好地参与全球治理。G20在全球经济事务中发挥着重要作用，是共同应对全球性问题的有效多边机制。非盟加入G20，将有助于非洲在世界舞台响亮地发出“非洲声音”，为非洲大陆和发展中国家争取更多利益。南非国际事务研究所负责人伊丽莎白·西迪罗保洛斯认为，非盟作为正式成员加入G20，是“非洲在全球经济治理中扩大话语权的绝佳机会”。有着55个成员的非盟加入G20，代表非洲在这一重要平台上参与国际事务协调。非盟委员会伙伴关系和资源调动司总干事史蒂夫·帕特里克·拉朗德认为，这有助于非盟在全球层面的政策制定中发出强有力声音，进一步促进世界发展。

非盟加入G20，是世界多极化进程的最新注脚。当前，“全球南方”加速崛起成为国际舞台上的新趋势，推动着世界朝着多极化方向演进，促进着国际力量的平衡，从根本上改变着世界版图。不断发展的非洲也正成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。随着国际影响力持续提升，包括广大非洲国家在内的“全球南方”也在不断追求战略自主，以更加自信的姿态积极参与全球治理，越发成为处理国际事务中不可或缺的一方。

非盟成为G20正式成员，离不开中国等伙伴的支持与力挺。作为全球最大的发展中国家、“全球南方”的一员，中国始终致力于提升发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。中国是第一个明确表态支持非盟加入G20的国家，还支持在联合国安理会改革问题上就优先解决非洲诉求作出特殊安排，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权。塞内加尔总统萨勒说，中国是非洲国家忠实和坚定的朋友，感谢中国第一个公开支持非盟加入G20倡议。

9日的峰会现场，当阿扎利代表非盟入席圆桌时，现场响起热烈掌声。不久前在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤期间，当金砖扩员消息宣布时，同样激起掌声一片。当今世界，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，世界多极化和国际关系民主化呈现强劲势头。有充分理由相信，在中国和非盟等发展中力量的共同努力下，属于“全球南方”的高光时刻会越来越多，为发展中国家响起的掌声将越来越响亮。

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