人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“魅力黄河·亮丽内蒙古”旅游文化周活动走进巴黎

2023年09月10日15:44 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴黎9月10日电 （记者尚凯元）9日，“魅力黄河·亮丽内蒙古”旅游文化周在巴黎中国文化中心拉开帷幕。数百名中法公众走进中心，探索内蒙古的丰富文化遗产和独特魅力。

此次活动由巴黎中国文化中心、中外文化交流中心、内蒙古自治区文化和旅游厅联合举办，主要面向巴黎主流公众。活动以摄影图片数字展、内蒙古非遗和文创品展示、内蒙古音乐推介和体验活动、旅游和美食视频展播等方式，带领法国观众领略“大美内蒙古”，探索“草原宝藏”，品鉴“有滋有味内蒙古”。

活动中，居住在巴黎的法国音乐家马修·勒库（Matthieu Lecoq）为大家展示了呼麦、马头琴、托布秀尔等蒙古族音乐技艺，成为亮眼一景。马修掌握多种中国民族乐器，曾获得欧洲马头琴比赛第二名。他不仅展示了蒙古族音乐的美妙，还向观众们分享了自己结识蒙古族音乐家、参与蒙古族音乐合作的经历，以及向中国民族音乐家学习呼麦、马头琴的艺术历程。

法国音乐家马修·勒库演奏马头琴。人民网记者 尚凯元摄

法国音乐家马修·勒库演奏马头琴。人民网记者 尚凯元摄

巴黎中国文化中心主任刘红革表示，内蒙古民俗风情浓郁，非物质文化遗产别具特色，长调、呼麦、马头琴，承载着草原的气息，把“天籁之音”传向世界。希望能够通过本场内蒙古旅游文化周活动，增进法国公众对内蒙古文化的了解，增强内蒙古旅游传播力、吸引力，欢迎法国游客去内蒙古探索和发现独特的民族文化和自然遗产。

“内蒙古印象摄影展”将在巴黎中国文化中心现代楼展廊展出至9月17日。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部