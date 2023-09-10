人民网巴黎9月10日电 （记者尚凯元）9日，“魅力黄河·亮丽内蒙古”旅游文化周在巴黎中国文化中心拉开帷幕。数百名中法公众走进中心，探索内蒙古的丰富文化遗产和独特魅力。

此次活动由巴黎中国文化中心、中外文化交流中心、内蒙古自治区文化和旅游厅联合举办，主要面向巴黎主流公众。活动以摄影图片数字展、内蒙古非遗和文创品展示、内蒙古音乐推介和体验活动、旅游和美食视频展播等方式，带领法国观众领略“大美内蒙古”，探索“草原宝藏”，品鉴“有滋有味内蒙古”。

活动中，居住在巴黎的法国音乐家马修·勒库（Matthieu Lecoq）为大家展示了呼麦、马头琴、托布秀尔等蒙古族音乐技艺，成为亮眼一景。马修掌握多种中国民族乐器，曾获得欧洲马头琴比赛第二名。他不仅展示了蒙古族音乐的美妙，还向观众们分享了自己结识蒙古族音乐家、参与蒙古族音乐合作的经历，以及向中国民族音乐家学习呼麦、马头琴的艺术历程。

法国音乐家马修·勒库演奏马头琴。人民网记者 尚凯元摄

巴黎中国文化中心主任刘红革表示，内蒙古民俗风情浓郁，非物质文化遗产别具特色，长调、呼麦、马头琴，承载着草原的气息，把“天籁之音”传向世界。希望能够通过本场内蒙古旅游文化周活动，增进法国公众对内蒙古文化的了解，增强内蒙古旅游传播力、吸引力，欢迎法国游客去内蒙古探索和发现独特的民族文化和自然遗产。

“内蒙古印象摄影展”将在巴黎中国文化中心现代楼展廊展出至9月17日。

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