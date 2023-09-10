人民网巴黎9月10日电 （记者尚凯元）9日，“文明遇·鉴”昆曲雅集及教学工作坊活动在中华文化体验馆举办。本次活动由巴黎中国文化中心、江苏省人民政府新闻办公室、江苏省对外文化交流协会、江苏省演艺集团、吴氏策划等机构共同举办，是“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”系列活动之一，现场吸引了众多昆曲爱好者、新老学员及热爱中国文化的法国民众。

戏迷在昆曲雅集及教学工作坊活动现场体验昆曲艺术。人民网记者 尚凯元摄

江苏省戏剧家协会主席、江苏省文联副主席、江苏省演艺集团总经理柯军携昆剧院院长、国家一级演员施夏明，江苏省演艺集团昆剧院国家一级演员、第24届梅花奖获得者孔爱萍亲临现场，为大家带来了一场生动的昆曲艺术体验。

柯军、施夏明与孔爱萍深入浅出地向现场法国观众介绍了昆曲生旦的四功五法，解析了昆曲表演的精髓和技巧。两位演员在现场边讲边演，用动人的唱腔和身段演示了《牡丹亭·游园惊梦》选段，讲述了昆曲所表现的美妙的中国爱情故事。观众们沉浸在他们的精湛技艺和讲述之中，深深感受到昆曲独特的美学和情感表达价值。

昆曲教学工作坊环节还安排了念白教学和旦角及小生扮相化妆体验等活动，帮助参与者沉浸式体验昆曲艺术的程式化、虚拟化表演特色和昆曲的基本表演技巧。

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