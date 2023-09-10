新华社新德里9月10日电（记者查文晔 冯启迪）当地时间9月10日上午，国务院总理李强在新德里出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相苏纳克。

李强表示，中英同为世界主要经济体，两国经济你中有我、我中有你，双方联系日益紧密，我们要以稳定互惠的中英关系更好造福两国和世界。中方愿与英方一道努力，坚持相互尊重，平等相待，客观看待彼此发展，增进理解互信，推动中英关系行稳致远。

李强指出，双方应当坚持开放合作，维护和扩大共同利益。中英都是自由贸易的倡导者、践行者、受益者，应共同反对将经贸合作泛政治化、泛安全化，推动构建开放型世界经济，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，确保全球产业链供应链稳定畅通。双方应当妥善处理分歧问题，秉持包容互鉴精神，尊重对方的核心利益和重大关切。中方欢迎英方继续拓展对华务实合作，愿同英方深化贸易、投资、绿色发展、人文科技等领域合作，共同支持和促进全球可持续发展。

苏纳克表示，英国尊重中国的历史文化，重视中国在国际体系中发挥的重要作用。英方愿同中方进行建设性、坦诚对话，加强经贸、科技等领域务实合作，妥善处理分歧，共同应对气候变化等全球性挑战，构建稳定和互惠的英中关系。

吴政隆等参加会见。

(责编：崔译戈、刘叶婷)