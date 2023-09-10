新华社平壤9月10日电 9月8日至10日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中率中国党政代表团应邀出席朝鲜国庆75周年活动并访问朝鲜。到访期间，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩在平壤会见刘国中，就中朝关系和两国具体领域交流合作深入交换了意见。

刘国中转达习近平总书记对金正恩总书记的亲切问候，热烈祝贺朝鲜国庆75周年，积极评价朝鲜建设成就，祝愿朝鲜国家富强、人民幸福，社会主义事业繁荣兴旺，道路越走越宽广。刘国中表示，中方高度重视中朝传统友谊，愿推动中朝关系不断巩固和发展。农业和医疗卫生是重要民生事业，中方愿同朝方深化在上述领域的交流合作，造福两国人民。

金正恩请转达对习近平总书记的亲切问候，欢迎刘国中副总理率中国党政代表团出席朝国庆75周年活动并访问朝鲜。金正恩表示，中国代表团的到来，为朝鲜国庆活动增添了光彩，具有重要意义，朝方深表感谢。朝方愿同中方进一步发展友好合作关系，增进两国人民福祉。祝愿中国特色社会主义事业不断取得新的更大成就，相信中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现。

访问期间，刘国中还会见了朝鲜内阁总理金德勋，出席朝鲜国庆75周年系列活动，参谒中朝友谊塔，祭扫安州中国人民志愿军烈士陵园，访问中朝友好宅庵合作农场。

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