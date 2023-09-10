新华社新德里9月10日电 二十国集团领导人新德里峰会宣言（摘要）

我们，二十国集团领导人，于2023年9月9日至10日在新德里举行会晤，主题为“一个地球、一个家园、一个未来”。我们相聚在具有历史重要性的时刻，现在作出的决定将影响人民和地球的未来。我们本着同生态系统和谐共生的理念，承诺采取切实行动应对全球挑战。

全球经济增长和稳定的不利因素仍然存在，层出不穷的挑战和危机逆转了落实2030年可持续发展议程的进程。我们的发展模式将支持可持续、包容和公正的全球转型，不让任何一个人掉队。

二十国集团是国际经济合作主要论坛。二十国集团领导人决心以伙伴关系推进具体行动，并承诺加快实现强劲、可持续、平衡和包容增长，全面有效落实2030年可持续发展议程，走低温室气体/低碳排放、有气候韧性、环境可持续的发展道路，促进可持续发展生活方式，保护生物多样性、森林和海洋。通过这些行动，努力建设一个能更好地帮助各国应对全球挑战、以人为本并为人类带来繁荣和福祉的体系。

深为关切地注意到世界各地的战争和冲突带给人们的巨大苦难和负面影响。

关于在乌克兰的战争，回顾在巴厘岛的讨论，重申各自国家立场以及在联合国安理会和联合国大会上通过的决议（紧急特别联大第11/1和11/6号决议），强调所有国家必须以全面符合《联合国宪章》宗旨和原则的方式行事。根据《联合国宪章》，所有国家都必须避免使用或威胁使用武力来寻求获取领土，破坏任何国家的领土完整、主权和政治独立。不允许使用或威胁使用核武器。

重申二十国集团是国际经济合作主要论坛，确认二十国集团不是解决地缘政治和安全问题的平台，但认识到这些问题可能对全球经济产生重要影响。

强调在乌克兰的战争在全球粮食和能源安全、供应链、宏观金融稳定、通胀和增长方面造成的人类苦难和额外负面影响，这使各国特别是发展中国家和最不发达国家政策环境复杂化。各方对局势存在不同的看法和评估。

赞赏土耳其和联合国斡旋的伊斯坦布尔协议的努力，呼吁全面、及时和有效地执行这些协议，以确保立即和不受阻碍地从俄罗斯联邦和乌克兰运送谷物、粮食和化肥/投入品。这对满足发展中国家和最不发达国家，特别是非洲国家的需求是必要的。强调维持全球粮食和能源安全的重要性，呼吁停止对相关基础设施的军事破坏或其他攻击。对冲突对平民安全造成的不利影响深表关切，这些影响加剧了现有的社会经济脆弱性和薄弱性，阻碍了有效的人道主义应对。

呼吁所有国家捍卫包括领土完整和主权的国际法和国际人道主义法的原则，以及维护和平与稳定的多边体系。和平解决冲突，一切有利于解决危机的努力，以及外交和对话，都很重要。二十国集团将团结一致，努力消除这场战争对全球经济的负面影响，欢迎所有支持在乌克兰实现全面、公正和持久和平相关的建设性倡议，这种和平应该坚持领土完整和主权以及《联合国宪章》其他宗旨和原则，本着“一个地球、一个家园、一个未来”的精神，促进各国之间的和平友好和睦邻友好关系。当今时代不应是战争时代。

忆及《纪念联合国成立75周年宣言》，重申通过重振多边主义、改革和国际合作应对挑战。确保发展中国家在国际经济和金融机构决策过程中有更大的代表性和发言权。

重申以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对保护主义，为各方营造有利的贸易和投资环境。推进世贸组织改革，在2024年前建立运转良好的争端解决机制。确保贸易政策和环境政策相互支持，符合世贸组织和多边环境协议。

呼吁发达国家履行官方发展援助承诺。欢迎联合国秘书长提出的可持续发展目标刺激计划，支持联合国2023年可持续发展目标峰会。落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。承诺加强对环境无害的废弃物管理。

实施能源转型，促进开放和非歧视的国际能源市场，支持建立全球氢能生态系统。支持可持续、负责任的关键原材料、半导体及技术供应链。选择使用民用核能的国家将负责任地管理放射性废弃物以促进全球核安全。谴责所有针对包括关键能源设施在内的关键基础设施和其他脆弱目标的恐怖主义行为。强烈谴责一切包括针对圣书在内的宗教仇恨行为。

在应对气候变化方面重申公平、共同但有区别的责任和各自能力原则并考虑不同国情。发达国家缔约方应当继续带头，努力实现全经济范围绝对减排目标。发展中国家缔约方应当继续加强其减缓努力，鼓励其根据不同的国情，逐渐转向全经济范围减排或限排目标。注意到联合国政府间气候变化专门委员会报告基于假设建模的推演，预测全球温室气体排放量在2025年前达峰，但这不意味着所有国家都在该时间段内达峰。发达国家到2020年每年联合动员1000亿美元气候资金并将该年度目标延至2025年。呼吁2024年设定一个不少于每年1000亿美元的新气候融资集体量化目标。敦促发达国家到2025年将集体提供的适应资金提高到2019年水平的至少两倍。

鼓励就小米、藜麦、高粱等气候韧性型营养谷物以及水稻、小麦、玉米等其他传统作物加强研究合作。支持发展中国家应对粮食安全挑战。根据世贸组织规则，促进开放公平的农业、粮食和化肥贸易。

建设卫生体系，重点加强初级卫生保健和卫生人力资源，改善基础卫生服务和卫生体系，理想情况下在未来2至3年内使其超过疫情大流行前的水平。解决抗生素耐药性问题。期待政府间谈判机构制定世卫组织大流行防范、准备和应对国际文书。期待二十国集团疫情大流行基金第二次资金募集。开展免于限制的国际禁毒合作。

建设包容开放、非歧视的数字经济。以人为本，实现人工智能向善并服务全人类。数字公共基础设施作为一个不断发展的概念，将涵盖一系列共享数字系统，由公共和私营部门建设、利用，以安全和韧性基础设施为基础，可建立在开放标准、规范和开源软件之上。

重申对腐败零容忍的承诺，核可关于加强反腐败执法国际合作和信息分享、加强腐败资产返还机制、促进反腐败机构廉洁建设的二十国集团高级别原则。鼓励学生、学者、研究人员和科学家流动。同意新建妇女赋权工作组。在就业、旅游、文化等领域继续开展合作。

继续加强宏观政策合作。注意到最近一些发达经济体发生的银行业动荡。在必要时实施宏观审慎政策，防范经济下行风险。财政政策将保持中期财政的可持续性。央行货币政策致力于实现物价稳定，将明确传达政策立场，以帮助限制负面的外溢效应。注意到新全球融资契约峰会等其他国际金融框架领域的多边活动。期待世界银行2025年股权审议，2023年12月15日前完成国际货币基金组织份额总检查。欢迎讨论央行数字货币对跨境支付和国际货币金融体系的影响。采取行动扩大可持续金融。建立现代化的国际税收体系，快速实施国际税收“双支柱方案”。关注加密资产生态系统快速发展的风险。在金融监管、反洗钱等方面开展合作。

有效、全面、系统解决中低收入国家债务脆弱性问题。落实二十国集团《缓债倡议后续债务处理共同框架》。欢迎在赞比亚、加纳债务问题上的进展，迅速开展埃塞俄比亚债务处理。在《共同框架》之外，欢迎斯里兰卡尽快及时处理其债务状况。欢迎非盟成为二十国集团永久成员，将通过《二十国集团（杭州峰会）支持非洲和最不发达国家工业化倡议》等继续支持非洲。探讨深化二十国集团与其他地区伙伴的合作。

重申二十国集团是国际经济合作主要论坛，本着多边主义精神、以共识为基础继续运作，所有成员平等参与包括峰会在内的所有活动。期待2024年在巴西、2025年在南非，2026年在美国再次会晤。欢迎沙特提前轮任二十国集团主席国的雄心。期待2024年巴黎奥运会和残奥会。

回顾以往为遏制全球危机采取的集体行动，二十国集团领导人决心带领世界战胜当前挑战，为人民和地球建设一个更加安全、强大、韧性、包容和健康的未来。

(责编：崔译戈、刘叶婷)