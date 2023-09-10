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国际观察丨美国推动以色列沙特建交障碍重重

2023年09月10日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷9月10日电 （国际观察）美国推动以色列沙特建交障碍重重

　　新华社记者吕迎旭　张天朗

　　近期，美国加大在中东地区的斡旋力度，试图尽快促成以色列与沙特阿拉伯关系正常化。以外长埃利·科亨表示，以色列“比以往任何时候都更接近与沙特达成和平协议”。

　　分析人士指出，美国推动以沙关系正常化有其地缘战略和国内政治考量。以色列此前已与阿拉伯联合酋长国、巴林等中东阿拉伯国家实现关系正常化，如再与中东大国沙特取得关系突破，将进一步改变中东地区政治格局。但以沙建交仍面临重重障碍，短期内恐难“一蹴而就”。

　　美方盘算

　　美国近期加大与以色列、沙特和巴勒斯坦方面的接触。据报道，以色列高级外交代表团日前访问美国，磋商以色列与沙特关系正常化协议的大纲。美国国务卿布林肯分别与以巴领导人通电话，讨论与以沙关系正常化协议相关问题。美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克和负责近东事务的助理国务卿芭芭拉·利夫也到访沙特，与沙特、巴勒斯坦方面进行接触。

　　分析人士认为，美国近期紧锣密鼓地推动以沙建交，首要原因是受到伊朗和沙特复交的“刺激”。以色列国家安全研究所高级研究员约埃尔·古赞斯基指出，美国意识到恢复在中东地区影响力的紧迫性，希望通过推动以沙关系正常化加强与中东盟友的关系。

　　同时，有分析指出，美国2024年即将举行大选，在中东地区“少有作为”的拜登政府希望借此彰显外交成果，为大选做准备。

　　此外，以色列贝京-萨达特战略研究中心高级研究员埃亚勒·平科认为，美国重新加强与沙特的关系也有其经济利益考量，“试图在武器销售方面夺回失去的沙特市场”。

　　以沙诉求

　　在阿拉伯国家中，目前已有6个国家与以色列实现关系正常化，包括分别在上世纪70年代和90年代建交的埃及和约旦，以及2020年以来在特朗普政府斡旋下实现关系正常化的阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥。

　　对以色列来说，与更多阿拉伯国家实现关系正常化、改善在中东地区的生存环境和发展空间，是历届政府的战略目标。自与阿联酋、巴林等国实现关系正常化后，沙特成为以政府努力的下一个目标。古赞斯基认为，如果以色列能与沙特实现关系正常化，将进一步改变中东格局，并可能带动更多阿拉伯国家效仿。

　　此外，以色列将伊朗视为在本地区的主要对手，与沙特组建“反伊朗联盟”也是以色列与美国筹划中的“中东北约”的一部分。

　　从沙特方面看，目前该国正致力于推动地区和解，创造有利发展的外部环境。今年3月，沙特实现与伊朗关系正常化，此后又支持叙利亚重返阿拉伯国家联盟，拉近与土耳其的关系。如果与以色列实现关系正常化，将进一步改善沙特的地区环境，也有利于沙特获取以色列的先进科技，加强沙以合作，从而更好服务沙特“2030愿景”。

　　障碍重重

　　尽管以外长科亨对以沙达成和平协议表示乐观，但要实现这一外交突破仍面临重重障碍。

　　在与以色列关系正常化方面，沙特的首要条件是以方必须在巴勒斯坦问题上作出让步，接受2002年沙特等国提出的《阿拉伯和平倡议》，承认“两国方案”。同时，沙特也希望美国协助其实施民用核计划、向其出售先进武器。但从目前情况看，沙方条件得到满足的难度很大。

　　在巴勒斯坦问题上，以色列现政府由右翼和极右翼势力组成，被称为“史上最右政府”，对巴立场强硬，不承认巴勒斯坦国，主张在约旦河西岸和东耶路撒冷扩建定居点。

　　对沙特而言，如果不能在巴以问题上争取到以色列让步，既难以应对国内反以舆论，也与其“伊斯兰世界领导者”的身份设定相悖。沙特政治分析人士萨阿德·阿卜杜拉·哈米德表示，沙特认为自己有能力在解决巴以问题中发挥作用，对此承担着“更大义务”，“与以色列建交的难题目前集中在巴勒斯坦问题上”。

　　在美国对沙特武器出口等问题上，以色列一直希望保持在本地区的军事优势，反对美国将高精尖武器出售给沙特，同时担心沙特将获得的民用核技术用于制造核武器。以政府官员多次表示，在以沙建交问题上，不会作出任何损害以色列安全的让步。

　　此外，沙特目前实行稳定周边、在大国间保持平衡的外交政策，谋求更多伙伴关系，加快“向东行”步伐，对美以倡导的“反伊朗联盟”热情减弱。

　　鉴于以上原因，哈米德认为，沙特和以色列之间短期内实现关系正常化可能性较小。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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