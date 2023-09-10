新华社新加坡9月10日电（记者李 程锡南）近日，参加中新“合作-2023”陆军联合训练的两军队员围绕“联合城市反恐作战”主题展开混编联训，在提升专业训练水平的同时，进一步增进了互信和友谊。

在实弹射击训练中，中新双方队员换装互训，互相熟悉对方武器装备，使用对方武器及弹药进行射击训练，并就提高射击稳定性、命中率等方面深入探讨交流，互相分享经验，共同促进提高。虽然都是初次学习使用对方武器，但多名参训队员首轮实弹射击即取得优异成绩。

中方参训队员林章康表示：“在实弹射击训练过程中，我们进一步熟悉对方武器装备，加深了对彼此的了解，对不同系列的武器装备操作使用及组训方法有了更深刻的感受和体会。”

在城市反恐技能训练场，双方参训队员以恐怖分子藏匿于楼房为背景展开训练。他们以班为单位，根据队员特点混编为数个小组，双方队员密切协同，完成狙击战术、隐蔽接近、建筑物突入、搜索射击等内容训练，在近似实战的环境中，锤炼提升作战能力。

据悉，中新双方还开展了战斗体能、近身格斗等课目训练，并将展开绳降训练、营指挥所演习和实兵综合演练，不断打牢训练基础，锤炼检验联合城市反恐作战能力。

中新“合作-2023”陆军联合训练开始仪式6日下午在新加坡陆军第3师裕廊营区举行，中新两军280余名官兵参加仪式。这是继2019年后，中新两国陆军时隔4年再次组织“合作”系列联合训练。

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