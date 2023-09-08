人民网里约热内卢9月8日电 （记者时元皓、陈海琪）9月8日，首届兰花奖颁奖典礼和兰花奖国际文化论坛在北京举办，现场揭晓首届兰花奖终身荣誉奖、杰出成就奖和友好使者奖。巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·安东尼奥·保利诺教授荣获友好使者奖并现场领奖。

保利诺教授在颁奖典礼现场。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图。

现场颁奖辞中写道，“海内存知己，天涯若比邻；相知无远近，山海有真情。他尊儒重教，集贤论道，为中巴友好注入生机活力。他在拉美热土上传播中华文化，收藏中国图书，译介汉学经典，创办民间活动，为葡语世界打开瞭望中国之窗。他用文化、教育、体育等多元力量，灌溉中巴友谊，沟通人民心灵，促进合作共赢。”

保利诺教授出生于1954年，系巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授，现任巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长。巴西圣保罗州立大学孔子学院成立于2008年，15年以来，保利诺教授参与创办并一直担任巴方院长。他致力于中巴教育领域交流，促成圣保罗州立大学孔子学院与中国高校展开学术合作；积极推动中巴两国文化教育机构合作，与上海图书馆合作在圣保罗州立大学孔子学院建成的图书馆，是拉美地区中国主题藏书最丰富的的图书馆之一，以文化、交流、体育等多种形式为中巴友好交流注入生机与活力。他编辑出版了中葡双语期刊，面向巴西和其他葡语国家发行，为葡语世界读者打开了一扇真正认识中国、理解中国的窗户。

当前，保利诺教授还兼任湖北大学汉语国际教育硕士项目客座导师、湖北大学拉美研究所研究员等，积极为中巴高校学术交流、人才培养建言献策。他表示，非常感谢中国外文局举办此次兰花奖活动，作为当代巴西人中的一员，通过阅读中国文字而不断了解并喜欢上中国，也钦佩中国人民为把中国建设成为社会主义现代化强国而进行的艰苦奋斗，期待着中国人民的成功，“作为孔子学院的院长，我也非常感谢湖北大学与圣保罗州立大学共建了巴西首家孔子学院，15年来为众多巴西人的生活带来了改变。我衷心感谢这项工作，它激励着我继续为两国之间的友谊做出更大的努力”。

巴西圣保罗州立大学孔子学院在2010年、2012年和2016年先后三次获得“全球先进孔子学院”称号。近三年来，获评“汉语桥”二十周年突出贡献组织单位，“汉语桥”全球外国人汉语大会书画展、全球“国际中文日”视频征集等多项活动优秀组织奖。

巴西圣保罗州立大学孔子学院已累计招收学员近3万人，举办各类主题活动300多场，受众超过55万人次，为4000余名学生提供了汉语水平考试服务，推荐并帮助近千名学生到中国研修学习或攻读学位。

兰花奖是由中国外文局发起、面向全球的国际文化大奖，旨在积极践行全球文明倡议，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，夯实推动构建人类命运共同体的人文基础，促进中外文化交流、文明互鉴。

首届兰花奖获奖者名单。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图。来源：人民画报

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