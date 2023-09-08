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中企承建马拉维供水项目竣工

2023年09月08日21:24 | 来源：新华网
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　　新华社卢萨卡9月8日电（记者彭立军）利隆圭消息：由中国土木工程集团有限公司（以下简称中国土木）承建的马拉维恩卡塔贝供水项目7日举行竣工仪式。马拉维总统查克维拉、副总统奇利马等出席活动。

　　查克维拉当天参观了供水项目取水口、净水厂和新办公楼等设施，对中国土木施工能力和工程质量给予充分肯定。他表示，这一项目为当地民众生活开启新篇章，使医院等机构能够提供更好的服务，对商业和制造业产生积极影响，并有助于当地农业发展。

　　恩卡塔贝是非洲第三大湖——马拉维湖的主要港口之一，受山区地形影响，原有供水设施无法满足当地民众生产生活需要。2020年12月1日，恩卡塔贝供水项目正式开工，项目新建了取水泵站和净水厂，输水管道总长219公里，并为当地社区、医院和学校等新建公共取水点85个。

　　据介绍，项目竣工将有效缓解恩卡塔贝地区用水紧张状况，可为当地近10万居民提供清洁生活用水，并为当地旅游业等支柱产业的发展破解用水难题，有力推动当地经济社会发展。项目实施期间，中国土木项目部积极推进属地化建设，项目高峰期雇用超过800名当地员工，并按工种分批次开展培训，有效提升当地民众就业技能。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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