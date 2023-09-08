人民网北京9月7日电（记者郑瑜涵）近日，对日本军国主义战争胜利纪念日、中国人民抗日战争胜利纪念日和库尔斯克战役胜利80周年纪念大会于北京俄罗斯文化中心隆重举行。

俄罗斯驻华大使馆高级外交官、伊万诺沃国际儿童院中国校友、中国长城学会代表、参加过抗击德国和日本侵略者斗争的中国公民后代、在华俄侨和中国青年代表齐聚一堂，共同参加了此次活动。

活动现场。主办方供图

俄罗斯驻华大使馆公使衔参赞热洛霍夫采夫强调，我们各国团结一致，谨慎对待历史事实，坚决反对任何篡改二战历史的企图。他表示，希望共同抗击侵略者的记忆世代相传。

中国长城学会军旅文化工作委员会代表胡山表示，二战中，俄罗斯和中国休戚与共，并肩战斗。中俄两国人民在战火中结下的情谊，生生不息，永不褪色。

纪念大会期间，由俄罗斯胜利博物馆提供、北京俄罗斯文化中心译成中文的“城堡落日余晖”展览拉开帷幕。胜利博物馆馆长什科尔尼克在视频致辞中指出：“我们的神圣职责是缅怀所有死去的人，永远不要忘记俄罗斯与中国为二战胜利所付出的代价。“城堡落日余晖”展览将于9月6-17日期间向俄罗斯文化中心参观者开放。

观众参观展览。主办方供图

活动期间，举行了“胜利听写”国际历史测试优胜者颁奖仪式以及由苏俄文化爱好者团体“青年近卫军”创制的纪念库尔斯克战役胜利80周年明信片的推介活动。

本次活动在俄罗斯文化中心官方微博进行了直播，有4万多人在线观看。

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