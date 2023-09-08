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驻俄罗斯使馆举办“一带一路”倡议十周年研讨会

2023年09月08日17:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科9月8日电（记者隋鑫、肖新新）驻俄罗斯使馆6日举办“一带一路”倡议十周年研讨会。张汉晖大使、常旭红公使、刘雪松公使及俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄前总理、战略研究所所长弗拉德科夫，俄联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席杰尼索夫，俄国家杜马所有权、土地和财产委员会主席加夫里洛夫，俄争公党主席国际问题全权代表罗曼诺维奇，俄外交部一亚局副局长法捷耶夫，俄经济发展部多边司副司长德拉查希赫，俄远东航运公司FESCO总裁科洛斯特列夫，俄科学院世界政治与经济研究所副所长罗曼诺夫，《论据与事实报》第一副社长米舒金娜等50余名俄方专家学者、企业家、媒体工作者与会。会议由常旭红公使主持。

张汉晖指出，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年。十年来，“一带一路”经受住全球经济低迷、新冠疫情反复、大国博弈升级等复杂挑战，受到世界各国热烈欢迎，已写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制和组织成果文件，成为当今世界最具广泛参与度的全球公共产品。截至目前，已有152个国家和32个国际组织同中方签署200余份共建 “一带一路”合作文件，涵盖全球超过四分之三的国家。

张汉晖强调，“一带一路”倡议顺应历史潮流、迎合各方期待，致力共同发展、增进人民福祉，坚持开放包容、推动互利共赢。“一带一路”倡议始终秉持共商共建共享原则，倡导真正的多边主义，主张大家的事大家商量着办，不搞封闭排他的“小圈子”“小集团”，强调各方为平等的参与者、建设者和贡献者，要求兼顾各方合作利益和关切，让合作发展成果更多更公平惠及各国人民。“一带一路”倡议虽源自中国，但融合各国独特智慧和理念，面向全世界和人类共同未来。

张汉晖指出，俄罗斯始终是中方推进“一带一路”国际合作的支持者和重要伙伴。普京总统应邀出席了前两届“一带一路”国际合作高峰论坛，多次发表支持“一带一路”倡议的重要讲话。近年来，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系达历史最好水平，两国战略互信显著增强，中国连续多年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。今年1-7月，中俄双边贸易额达1314亿美元，同比增长36.5%，两国元首制定的2000亿美元目标有望提前实现。今年3月，习近平主席对俄进行历史性访问，同普京总统签署《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，为下一阶段两国务实合作作出规划和部署。

张汉晖表示，中方将于今年下半年举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，已向俄方发出诚挚邀请，期待俄方积极参与论坛，愿以此为契机落实两国元首共识，进一步巩固中俄政治互信、深化务实合作、增进人文交流，不断丰富两国双边关系内涵，凝聚起维护国际公平正义和团结发展的强大力量，为构建人类命运共同体作出新贡献。

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫表示，过去十年，世界见证了“一带一路”倡议的高速发展和巨大影响。截至2023年，数千亿美元的项目在“一带一路”框架内实施，覆盖150多个国家、惠及世界上75%的人口，成功兴建了大量基础设施，加强了各国之间的贸易和经济合作，提高了各国人民的生活水平。尽管国际形势存在诸多不稳定因素，但参与“一带一路”倡议的国家齐心协力克服困难，取得了显著成就。正如中国国家主席习近平指出，共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。各国是平等的参与者、贡献者、受益者，这是“一带一路”成功的根本原因和秘诀所在。俄中关系正处于历史最高水平，两国应进一步扩大立法机构之间的合作，密切人文交流，为包括经济合作在内的双多边各领域合作奠定坚实基础。

俄前总理、战略研究所所长弗拉德科夫表示，十年来，“一带一路”倡议经受住世纪疫情和全球经济下行等考验，展现出其强大的生命力。可以说，“一带一路”已成为全球最大的经济合作平台。作为中方重要合作伙伴，俄方愿同中方一道，支持欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接合作，改善基础设施、发展跨境合作、便利人员往来，推动经贸合作和人文交流。俄中两国应秉持多边主义、加强政策协调，为欧亚大陆的安全稳定与繁荣发展作出贡献。

研讨会现场气氛热烈，与会嘉宾畅所欲言，从不同视角高度评价“一带一路”倡议的重大意义和光明前景，认为十年来“一带一路”倡议硕果累累，给共建“一带一路”国家人民帯来实实在在的好处，反对个别国家阻挠共建“一带一路”国家参与合作、制造紧张地缘政治形势，盛赞中俄共建“一带一路”从蓝图变成实景，成为造福中俄两国的“发展带”、惠及人民的“幸福路”。

研讨会期间，张汉晖就共建“一带一路”和中俄务实合作等问题接受了塔斯社、“今日俄罗斯”通讯社等媒体采访。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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