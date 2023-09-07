新华社开罗9月7日电 综述：中东国家期待借鉴中国防沙治沙经验

新华社记者

国际防治沙尘暴大会将于9月9日至10日在伊朗首都德黑兰举行。饱受荒漠化和沙尘暴肆虐之苦的中东国家，期盼能够借鉴中国成功的治沙技术和经验，共同防沙治沙。

伊朗副总统兼环境部长阿里·萨拉杰盖日前表示，伊朗与中国高度重视环境合作，双方在防治沙尘暴等方面保持良好合作，两国气候专家会定期交流。他还对中国治沙技术和经验表示赞赏。

荒漠化是人类面临的共同挑战。经过多年不懈努力，中国实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，在世界上率先实现荒漠化和土地沙化“双减少”。与此同时，中国始终不遗余力地分享成功的治沙技术和经验。去年12月，中国在首届中国—阿拉伯国家峰会上提出,“中方愿同阿方设立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心”。今年8月，中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心在内蒙古举办的第九届库布其国际沙漠论坛上揭牌成立。

阿拉伯环境专家联合会秘书长、埃及气候与环境专家马格迪·阿拉姆6日接受新华社记者专访时，高度赞赏中国在防治荒漠化方面取得的巨大成就。他说：“中国大面积植树造林，茂密的树木既能产出大量氧气，也能吸收二氧化碳。此外，中国在许多城市种植绿化带，在遭受荒漠化或水土流失的地区植树造林。中国正在努力适应气候变化，让森林面积和绿色覆盖不断增长。”

阿拉姆说，阻止沙漠侵占农业用地是不少非洲国家面临的挑战，中国向一些非洲和阿拉伯国家派出专家，传授相关技术。

作为中国省级防沙治沙综合示范区，宁夏探索出“五带一体”等防沙治沙模式，吸引了中东国家的注意。近年来，宁夏农林科学院多次举办“阿拉伯国家防沙治沙技术培训班”，来自阿拉伯国家的技术人员来华“取经”，学习草原植被恢复、沙区水资源合理利用、发展沙产业等经验。

此外，中国企业的光伏治沙和数字化创新实践等经验技术，也得到越来越多中东国家的认可和借鉴。沙特国家植被发展和防治荒漠化中心（NCVC）和沙特国家农业发展公司（NADEC）已经与中国治沙龙头企业之一的亿利资源集团，达成多项战略合作协议。

联合国网站7月更新的数据显示，一些地区沙尘暴出现的频率正大幅增加，影响到全球151个国家的近3.3亿人，造成巨大的经济损失。中国通过科学推进荒漠化治理，筑牢绿色屏障，愿与世界分享治沙经验，助力全球绿色发展。（执笔记者：李芮；参与记者：姚兵、沈丹琳、于嘉、胡冠、沙达提、刘海）

(责编：贾文婷、刘叶婷)