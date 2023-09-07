人民网曼谷9月7日电 （记者孙广勇）近日，在昆明理工大学70周年校庆倒计时启动仪式之际，老挝教育与体育部部长普·西玛拉翁一行，专程到访昆明理工大学，并参加了以“薪火相传 奋楫笃行”为主题的校园师生接力跑活动。

活动时，昆明理工大学党委书记唐家华会见了普·西玛拉翁一行。唐家华表示，昆明理工大学与苏发努冯大学在老挝合作举办的孔子学院得到了老挝教育体育部的大力支持，取得了良好的办学效果与办学影响力。昆明理工大学积极响应国家“一带一路”倡议，依托老挝苏发努冯大学孔子学院，举办各类中国文化活动、国际中文教学、发挥学校优势与老挝高校、科研机构联合进行科学研究、人才培养、服务当地社会经济发展等，有效促进了中老两国人民“心相通、民相亲”。

会谈时，昆明理工大学校长王华表示，早在2017年7月，普·西玛拉翁阁下时任老挝国立大学副校长时，就与普·西玛拉翁阁下建立了深厚的友谊，双方分别代表昆明大学与老挝国立大学续签了《博士研究生联合培养合作协议》。此次在昆明理工大学会晤，既感到亲切，又感到欣喜。感谢老挝教育与体育部部长普·西玛拉翁阁下一直以来关心、关注昆明理工大学的发展建设，大力支持昆明理工大学与苏发努冯大学孔子学院在老挝的办学发展。

普·西玛拉翁表示，通过参观交流对昆明理工大学有了更加全面的了解，对昆明理工大学经过近70年的发展建设所取得的成就感到钦佩。昆明理工大学向来重视与老挝的教育、文化、科技交流合作，并取得了卓越的成绩，帮助老挝培养了大量的优秀人才，与老挝国立大学开展国际金融硕、博联合培养项目，与老挝苏发努冯大学合作共建孔子学院。在绿色能源、矿业、人工智能、绿色食品加工等方面共建了国际科技联合实验室，助力了老挝的产业发展与社会经济发展。

在学校国际学院与老挝留学生们进行交流座谈时，普·西玛拉翁充分了解了老挝籍留学生在学校的学习、生活情况，充分肯定了昆明理工大学的教学培养质量与成果。普·西玛拉翁指出，昆明理工大学在人才培养、科学研究、服务社会、国际合作方面有着广泛的影响力，同学们要珍惜在昆明理工大学学习的机会，要勤奋刻苦的读书、认真严谨的钻研科学，感恩昆明理工大学对同学们的培养。普·西玛拉翁强调，中老两国友谊源远流长，昆明理工大学与老挝在教育合作方面有着深厚的渊源，希望双方继续深化交流合作，共同促进发展，为践行中老命运共同体建设贡献新动力。

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