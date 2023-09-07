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阿联酋宣布45亿美元融资倡议 支持非洲清洁能源发展

2023年09月07日15:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社报道，当地时间9月4日，首届非洲气候峰会在肯尼亚首都内罗毕召开。阿联酋工业与先进技术部长、《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）主席苏尔坦·贾比尔在主旨演讲中宣布一项新的融资倡议，表示阿联酋将提供45亿美元帮助释放非洲的清洁能源潜力。

这一倡议主要来自阿联酋重要的公共、民间和发展资本，包括阿布扎比发展基金（ADFD）、阿提哈德信用保险（ECI）、马斯达尔（Masda）和AMEA电力公司（AMEA Power）。由非洲各国政府和非洲开发银行（AfDB）建立的投资平台非洲50（Africa50 ）也加入了阿联酋金融倡议。据悉，非洲50的成立旨在帮助解决非洲大陆的关键基础设施挑战，并将帮助确定初始项目并与当地实施实体建立联系。

贾比尔表示，该计划将优先考虑对非洲各国的投资，这些国家有明确的过渡战略、强化的监管框架，以及发展整合供需的电网基础设施的总体规划。简而言之，该计划旨在与非洲合作，为非洲服务。它旨在清楚地展示整个非洲大陆清洁投资的商业案例。它将成为一个可扩展的模式，可以复制，帮助非洲走上通往低碳增长的高速公路。

据悉，仅在撒哈拉以南非洲，就有6亿人生活在没有电力的情况下。提供更多清洁能源将推动社会和经济发展，但目前对非洲可再生能源的投资仅占全球总投资的2%，不到非洲大陆到2030年每年所需600亿美元的四分之一。

据悉，阿联酋宣布的这一倡议旨在通过将主要利益攸关方聚集在一起，加快基础设施、发电和配电解决方案的开发和交付，以缩小普遍清洁能源获取方面的差距，从而纠正这种不平衡。

(责编：刘洁妍、常红)

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