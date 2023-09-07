人民网大马士革9月7日电 （记者薛丹、通讯员李竹林、张哲）当地时间9月6日，中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队顺利完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）组织的“天使救援”演习，展现了出色的应急救援处置和指挥协同保障能力，得到各方赞誉。

此次演习由联黎部队司令部指挥，中国、法国等10余个国家的维和人员参与了演习和观摩。演习以我维和分队在执行扫雷任务时，作业手被地雷炸伤，联黎部队司令部指挥中心组织各出兵国医疗机构展开伤员现场急救与医疗后送为背景展开，重点检验各维和出兵国的应急处置和应急救援能力。演习地点设在黎巴嫩南部“蓝线”附近，在真实的雷场环境下，组织实施救援程序。完全实战化的演练，极大提高了现场指挥员和作业手处置紧急情况的能力。

演习开始后，扫雷分队迅速启动应急救援预案，开辟救援通道，将伤员抢救出雷场，医疗组立即对伤员进行紧急救治和伤情判定，联络组同时向联黎司令部通报情况，申请空中转运伤员。救护车将伤员转送至距离最近、具备直升机起降条件的爱尔兰—波兰营区。法国、意大利空中救援队随即抵达，对伤员展开进一步救治后，采取空中输送的方式，将伤员运送至贝鲁特圣乔治医院，伤员伤情得到及时救治，演习圆满结束。

“天使救援”演习主要结合任务区复杂多变的安全形势，摒弃了传统医疗救援演习模式，不定伤情、不设脚本、全程监督、专人评估，对于突发的伤病员，联黎部队各出兵国的医疗机构需快速反应、密切沟通、通力协作展开应急救援，从而检验其医疗应急处置能力和卫勤协同保障能力。

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