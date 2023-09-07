9月6日下午，由中车株洲所自主研发制造的全球首辆氢能源智轨电车正式亮相马来西亚砂拉越州古晋市。中车株洲所供图

人民网雅加达9月7日电 （记者张矜若、通讯员许璐）马来西亚古晋消息：马来西亚当地时间9月6日下午，由中车株洲所自主研发制造的全球首辆氢能源智轨电车正式亮相马来西亚，并在砂拉越州古晋市开启试跑仪式，成为当天古晋街头最靓丽的风景线。砂拉越州交通部长李景胜、SEDC董事长阿布度·阿瑟兹·侯赛因、中国砂拉越州古晋领事馆总领事邢伟平、中城工业党委书记、董事长顾一峰、中车智行党委书记、总经理彭忠红等一同出席了试跑仪式。

此次智轨试跑将从9月持续至11月，第一阶段将沿着古晋市Jalan Keruing环线行驶，11月初计划前往新路段Samarahan进行不同路况的测试，合计试运行时间为3个月。在此期间，当地政府将最大程度搜集数据，评估道路可行性以及找出其他潜在问题，确保智轨在正式运营时更好地服务古晋市民，为当地的公共交通出行带来便利。

砂拉越州总理阿邦佐·哈里出席了试跑仪式，并现场试乘体验了智轨。他表示，一直以来砂拉越州政府都重点支持发展公共交通以解决城市交通拥堵问题，呼吁市民培养乘坐公共交通的出行习惯，此次采用的氢能智轨车辆高度契合古晋的城市发展需求与规划。他透露，砂拉越州政府已向中国中车订购了38列智轨，在试跑结束后，这些车将分批次从中国交付抵达，并投入使用覆盖古晋的三条线路。他还表示，州政府将进一步加大新能源相关设备及交通设施的投入与建设。

本次试跑的智轨列车为全球首列氢能源动力系统的智轨列车，具有续航里程更长、加氢时间更短、更低碳节能环保的优势，整车通过智能化设计升级，拥有更高“智慧”，高度契合马来西亚力求实现零排放、智能化公共交通系统的需求。氢能源智轨电车在古晋市的成功试跑，是中马共建“一带一路”的重要里程碑，也是智轨面向全球的重点示范项目，得到了国际社会特别是东南亚社会的广泛关注。试跑期间也将充分结合当地的实际情况，为2024年的批量生产和交付车辆提供更多的科学依据，研发制造出更贴合当地城市需求的个性化、创新型产品。

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