图为论坛现场。人民网记者 张博岚摄

人民网敦煌9月7日电 （记者张博岚）9月6日，在第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会开幕之际，由中华全国青年联合会主办，中国国际青年交流中心、甘肃省青年联合会、甘肃省政府外事办承办的国际青年文化论坛在甘肃敦煌举行。来自上海合作组织国家的青年代表围绕“弘扬丝路精神，创新传统文化”主题深入交流，为推进文明交流互鉴汇聚青春力量。

共青团中央书记处第一书记阿东在致辞中呼吁各国青年团结起来，以青春的开放尊重世界文明多样性，以青春的行动弘扬全人类共同价值，以青春的责任重视文明传承和创新，以青春的热情加强国际人文交流合作，共同践行全球文明倡议，为建设世界文明百花园、构建人类命运共同体贡献青春力量。

论坛上，蒙古国人民党社会民主青年联合会副主席塞克汗萨娜·奎热尔巴塔、印度青年领袖联合会主席希玛德里谢·苏万、伊朗青少年智育中心儿童和青少年文化艺术项目执行秘书穆罕默德·哈亚赞贾尼等青年领导人介绍了本国传承和弘扬传统文化的创新举措，赞赏中国为促进文明交流互鉴所作出的重要贡献。在青年对话会环节，与会青年代表聚焦“青年赋能传统文化继承与创新”议题，从“推动丝绸之路文明交流互鉴”“传承和创新传统文化”“促进国际青年人文交流”等多个角度深入对话。

本次论坛是2023上合组织青年交流营的重要活动。据悉，在为期8天的交流营中，来自上合组织国家的青年代表还将围绕“一带一路”建设、文化创新发展、青年创新创业等议题在甘肃、山东开展参观考察和对话研讨。

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