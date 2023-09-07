“一带一路”倡议十年来的发展成就表明，该倡议具有全球性影响和里程碑意义。

中新社记者：商永 文龙杰

今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，“一带一路”倡议为共建国家带来哪些发展机遇？“一带一路”倡议蕴含的理念为何深入人心？

拉希德·阿利莫夫曾出任塔吉克斯坦驻华特命全权大使、上海合作组织秘书长，撰写了解读当代中国全面迈入现代化之路和“一带一路”倡议全球意义的学术专著，相关著作2023年6月获中华图书特殊贡献奖。他近日就相关话题接受中新社“东西问”专访时表示，“一带一路”倡议十年来取得了巨大的发展成就，并促进了共建国家之间的文明交流与对话。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：“一带一路”倡议提出十年来，为共建国家带来哪些发展机遇？

阿利莫夫：“一带一路”倡议十年来的发展成就表明，该倡议具有全球性影响和里程碑意义。共建“一带一路”过程中形成的合作模式具有很强的吸引力，也给共建国家的经济发展带来强劲动力。全球150多个国家和30多个国际与地区组织加入“一带一路”倡议，这意味着近八成联合国成员国都在支持和推动这一倡议。这些数据就是有力证明，说明共建“一带一路”的理念已深入人心。

十年前，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，即“一带一路”倡议。在接下来的2014年，习近平主席正式访问塔吉克斯坦，塔吉克斯坦成为全球最先与中国共同推进“一带一路”倡议的国家之一，是世界上第一个与中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。

过去十年，“一带一路”倡议中的关键问题——加强交通互联互通已得到基本解决。以中亚为例，现在所有中亚国家都与中国通过非常发达的铁路网络和公路网络相连。中国的列车还经过中亚快速到达欧洲。

2016年8月24日，塔吉克斯坦“瓦赫达特-亚湾”铁路通车。这是丝绸之路经济带框架下首个开工并建成的铁路项目，具标志性意义。图为火车进入由中铁十九局集团有限公司承建的隧道。文龙杰 摄

实现交通互联互通是一个非常复杂的问题，有许多要克服的障碍和困难，例如高海拔工作及修建隧道等，是一个投入大量人力、基础设施建设投融资的过程，但通过中国与中亚国家的沟通协作已成功解决。换句话说，山脉、河流已不再是障碍，交通的互联互通将各国和各国人民紧密联系在一起。

得益于“一带一路”倡议的推动，中亚彻底摆脱了“内陆国”交通孤立的状况，得到快速将货物运输到海港的机会。

2021年7月5日，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（简称“上合示范区”）前往塔吉克斯坦首都杜尚别的首班中欧班列（齐鲁号）“上合快线”发出，从上合示范区青岛多式联运中心启程，为中国及日本、韩国等周边国家和地区与塔吉克斯坦经贸往来提供了全新的物流解决方案。胡耀杰 摄

江苏连云港现已成为中亚国家的重要出海口，这无疑为中亚国家参与亚洲、太平洋地区的商品贸易提供了独特的发展机会。而过境哈萨克斯坦、俄罗斯通往欧洲的交通走廊，则让中欧之间的贸易提速。

中新社记者：中塔两国在“一带一路”倡议框架下的合作围绕哪些方面展开？取得哪些成就？

阿利莫夫：塔吉克斯坦是世界上第一个与中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家，第一个行动者往往会取得最大成功。

塔吉克斯坦约93%的国土为山区，发展交通运输系统，修建道路、桥梁和各种护岸设施，具有非常重要的意义。过去十年，在中国政府的大力支持和塔吉克斯坦努力下，成功完成了约2000公里的道路建设项目。目前道路建设计划仍在继续，例如计划修建从喀什经塔吉克斯坦至阿富汗边界的公路。

连接塔吉克斯坦南北的重要隧道之一哈特隆隧道由中国路桥承建，是塔国南北公路交通的重要干线道路，对促进塔吉克斯坦南北交流和国民经济发展具有重要意义。田冰 摄

除交通项目外，塔中两国在工业领域也实施了大型项目。例如，塔中矿业有限公司就是在工业领域实施较好的项目。目前有14个中国项目正在塔吉克斯坦进行，都是与开发矿产资源相关的大型项目。在中国开采技术的支持下，黄金、银和其他矿产资源得以在塔吉克斯坦开采。

对塔吉克斯坦这样的山区国家来说，发展工业非常重要。塔吉克斯坦矿产资源极其丰富，拥有约20个品种的稀土金属矿物。我们也希望中国企业更多地参与到塔吉克斯坦工业领域的发展中，双方未来在自然资源开发领域的合作前景广阔。

现有和未来建立的合资企业可以为塔吉克斯坦工业发展带来新技术。无论是国有企业还是私人资本，塔吉克斯坦均为中国企业创造良好的条件，它们在塔吉克斯坦的影响力也将越来越大。

此外，塔中两国在农业领域也开展了大量工作，双方有很大合作潜力。中国有兴趣从塔吉克斯坦进口农产品，这是一个非常广泛的范围，从棉花到水果、蔬菜等食品。

新疆喀什综合保税区，喀什启路国际贸易有限公司的仓库内，工人正在装载从塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦进口的棉花。刘新 摄

在今年5月举办的中国-中亚峰会上，塔中双方签署了近30个双边文件，其中相当大的一部分涉及经贸、工业领域的合作。签署的协议为两国的贸易发展提供了广阔的发展机遇，这正是在“一带一路”框架内实施众多项目的体现。因此，我们认为，“一带一路”倡议对塔来说具有极其重要的实际意义，与创造新的就业机会和解决许多社会问题密切相关。例如，塔中矿业有限公司目前正在兴建一个得到中国政府支持的新工厂，预计将会给4000人提供就业机会。对塔吉克斯坦来说，正是在参与共建“一带一路”背景下才会出现这样的大型企业。

中新社记者：学习汉语目前在塔吉克斯坦已很流行，“一带一路”倡议如何促进中塔人文交流？

阿利莫夫：人文交流合作也非常重要，因为塔中两国有着自丝绸之路时期便形成的精神纽带。在“一带一路”倡议下发展人文交流合作意义深远，有助于推动两国在文化层面上相互理解，促进民心相通。

塔吉克斯坦掀起汉语热潮，得益于“一带一路”倡议为塔吉克斯坦提供新机遇。新的工作岗位被创造出来，年轻人自然看到了在中国企业工作的前景。为了实现这一目标，他们需要克服语言障碍。

在塔吉克斯坦的两所孔子学院，培养了众多懂中文的塔吉克斯坦学生。其中一所孔子学院专门培养年轻人在矿业、工业领域的相关知识；他们重点学习数学、工程学、专业术语，便于在日后工作中能够理解并用中文讨论相关工作内容。

2014年，塔吉克斯坦国立民族大学的孔子学院内，教师正在为塔吉克斯坦学生授课。田冰 摄

除了孔子学院，“鲁班工坊”也为塔吉克斯坦培养了很多懂汉语的各领域专业人才。这是非常重要的进展，我们希望在不久的将来能开设第二个工作坊，并与塔吉克斯坦的各部门和机构密切合作。这不仅是克服语言障碍，还是在汉语环境中培养专业人才，因为他们要接触中国的新技术，还要会维修新设备等。

2023年4月，位于杜尚别的塔吉克斯坦鲁班工坊课堂。张硕 摄

此外，目前约3.5万名塔吉克斯坦学生在海外求学，这其中每八人中就有一人在中国学习。在中国接受教育的塔吉克斯坦学生有4000多人，较2005年增长了两百倍。大家都希望在中国获得学位，因为中国学位被认为是最有声望的之一。

2023年3月，甘肃省庆阳市环县电商创业孵化基地内，来自兰州文理学院的塔吉克斯坦留学生正在协助主播直播带货当地农特产品。李亚龙 摄

“一带一路”倡议的实施不仅为共建国家提供了基础设施的互联互通，还培育出一批互惠互利的大型合作项目。中国不断推进与共建国家在人文领域的交流合作，学习汉语和来华留学人员越来越多，促进了共建国家的技术革新。

中新社记者：针对西方对“一带一路”的一些误读与误解，您怎样看待？

阿利莫夫：我们经常听到西方记者、政治家们声称“一带一路”倡议会对一些中亚国家造成损害，他们以不同方式来看待和解释这一倡议。他们所称的“债务陷阱”，是不可能存在的，没有任何事实依据。

一，中国从不强迫贷款。申请贷款的国家都是自愿的，这些国家希望加强和扩大与中国合作，实现互联互通。中国在向申请国家提供贷款之前，会进行非常严格的效益评估。

二，中国所提供的贷款是长期、低利率的，与世界银行、其他国际金融机构提供的贷款优惠政策基本相近。难道其他金融机构也会设“债务陷阱”吗？

三，除了提供贷款，中国方面还根据申请者的要求，在该贷款中划拨出一部分作为人道主义援助。也就是说，贷款总额的20%至30%用于人道主义援助。

欧盟和美国也制定了新的中亚发展战略，但我们目前并没有看到像“一带一路”倡议那样的发展成效。因此，美西方编造虚假叙事，这正是“吃不到葡萄说葡萄酸”。竞争应该是公平的。在丝绸之路时代，人们常说“狗吠不止，马车不停”（谚语，指不必去顾及流言，应继续做正确的事）。我们应该对这些西方的抹黑保持冷静审慎的态度，支持该倡议的发展。十年的发展，让我们看到了显著成果，这比任何都重要。

受访者简介：

拉希德·阿利莫夫，曾任塔吉克斯坦共和国总统国事顾问、塔吉克斯坦共和国外长、塔吉克斯坦共和国常驻联合国代表、塔吉克斯坦共和国驻中华人民共和国特命全权大使、上海合作组织秘书长等职。撰有解读当代中国全面迈入现代化之路和“一带一路”倡议全球意义的学术专著，相关著作获中华图书特殊贡献奖。

(责编：于洋、刘叶婷)