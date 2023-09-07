荣获世界大学生中文比赛亚洲冠军的泰国选手。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷9月6日电 （记者孙广勇）9月2日，第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛在中国广西圆满落幕。经过激烈的角逐，泰国清莱皇太后大学孔子学院学员张益荣表现出色，以优异的成绩在总决赛中晋级全球5强，荣获亚洲冠军。

此次“汉语桥”世界大学生中文比赛，泰国清莱皇太后大学孔子学院高度重视，4月份首先举办皇太后大学校内选拔赛初赛和复赛。校内选拔赛后，孔院多次为参赛选手组织“汉语桥”模拟赛，选手们在互相切磋中提升、在学习中成长，为泰国区预选赛做好热身准备。同时，孔院还为选手们一对一配备了经验丰富的指导教师，全力以赴、认真负责地规划着选手的培训计划，进行了详细具体、全方位的指导。

入围赛中，来自五大洲的138名选手经过3轮比赛，张益荣在亚洲组脱颖而出，成功晋级全球30强。复赛中，张益荣在亚洲组以总分第一的成绩，成功晋级全球15强。半决赛中，张益荣在亚洲组以总分排名第一的成绩晋级全球5强，最终荣获亚洲冠军。

一直以来，泰国清莱皇太后大学孔子学院致力于为热爱中文的莘莘学子搭建“汉语之桥”，始终积极助力中泰文化交流，希望推动更多中文爱好者通过“汉语桥”认识中国，了解中华文化，促进两国文明互鉴、共享文化共同繁荣。

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