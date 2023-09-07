由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2023“汉字缘”国际故事大会经过初赛、复赛两轮比拼，即将进入决赛阶段。

2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神成为人类共有的宝贵财富。本届大会以“家园”为主题，邀请各国朋友讲述不同文明交流互鉴、相知相融的故事，绘就建设和谐共生美好世界的共同愿景。大会分为初赛、复赛、决赛三个阶段，通过初赛“一次性在线答题”、“一分钟自我介绍视频”脱颖而出的选手进入复赛。复赛环节以视频连线方式举行，专家评审根据复赛选手的即兴表达综合评判，最终遴选出10名（组）选手进入决赛。

决赛将于2023年9月14日在山西省晋城市举办。届时10名（组）选手将以“家园”为主题进行7分钟的中文现场演讲。评委根据故事的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等角度进行打分，综合产生各类奖项。

入围决赛选手名单（按国家首字母顺序排列）

1. 叶何麦+王安 Yasser Mahamad Senoussi+Ousama Mahamad Senoussi Ahmad 电子科技大学 乍得

2.贝雨欣 Moses Arthur Baidoo 东华理工大学 加纳

3.莉迪亚 Lydia Nduta Njoroge 曲阜师范大学 肯尼亚

4.玛莉 Senyord Chanmaly 山西大学 老挝

5.格格 Oyungerel Gegee 内蒙古大学 蒙古国

6.李昊瑞 Ojimmadu Raphael Ebube 上海外国语大学 尼日利亚

7.沙杰 Kaleem Sajid 巴基斯坦

8.金雪花 Ratajczak Paulina Magdalena 鞍山师范学院 波兰

9. 安德烈 Siniakov Andrei 盐城工业职业技术学院 俄罗斯

10.颜青 Sejoud Isam Mahir Hassan 兰州大学 苏丹

【奖项奖励】

决赛设特等奖1名；

一等奖2名；

二等奖3名；

三等奖4名；

海外分赛区设冠军特别奖。

每位获奖选手均可获得证书、决赛地纪念品和奖金。

(责编：艾雯、常红)