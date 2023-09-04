新华社北京9月4日电 外交部发言人毛宁4日宣布：应津巴布韦共和国总统姆南加古瓦邀请，国家主席习近平特使、全国政协副主席周强将在津巴布韦首都哈拉雷出席于9月4日举行的姆南加古瓦总统就职典礼。

(责编：贾文婷、刘叶婷)