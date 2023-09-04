人民网柏林9月2日电 （记者张慧中）当地时间9月1日，“中国关键词”知识分享交流会在德国法兰克福举办。本次交流会以“中德对话与文明互鉴”为主题，以《中国关键词：文明理念篇》为核心读本展开讨论。超过40名来自中德两国政治、经济、文化等领域的专家学者围绕主题展开了深入讨论。

中国外文局副局长陆彩荣以线上方式参加了此次活动。陆彩荣表示，交流会以书为媒，分享中华民族讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的文明智慧，为德国各界有识之士读懂中国文化、了解中华文明搭建了沟通桥梁。

中国驻法兰克福总领事馆总领事黄昳扬在致辞中表示，文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。“希望德国民众到中国走一走、看一看，沉浸式感受中华文明的独特魅力，更加全面深入地认识和理解中国。”

德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部原亚太事务官诺伊瑟尔祝贺《中国关键词：文明理念篇》汉德对照版图书的出版。诺伊瑟尔表示，该书以简洁易懂的形式介绍了中国哲学和传统的理念和思想，为很多希望了解中国的德国读者打开了一扇窗户。“中国关键词”系列图书也是促进跨文化交流的重要介质，为德中交流互鉴搭建桥梁。

哈瑙中德友协主席、德国哈瑙市前议会主席舒尔曼表示，德中两国都有着深厚的文化传统，双方的思想文化交流是极为有利的。他希望德中两国能够积极践行书中的文明理念，形成更深入更广泛的交流与相互理解，构建更广泛的联系，促进两国的合作。

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