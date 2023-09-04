人民网曼谷9月3日电 （记者孙广勇）据达卡消息，孟加拉国达卡机场高架快速路项目（一期）9月2日通车运营，孟加拉国总理哈西娜作为第一位乘客，亲自乘车体验达卡高架快速路。

孟加拉国达卡机场高架快速路项目主线长19.73公里，双向四车道标准，项目总投资12.63亿美元，特许经营期25年，一期长11.297公里。由山东高速集团投资建设运营，是中资企业在孟加拉国参与实施的又一重要基础设施项目。

该项目从北部的首都达卡阿贾拉勒沙迦国际机场，纵穿达卡市的老商业区，到达南部的贾特拉巴立，连接达卡吉大港公路，是孟加拉国最重要的公路和商业生命线。项目（一期）路线宛如一条贯穿南北的巨龙，从首都达卡阿贾拉勒沙迦国际机场经库日、巴纳尼、莫哈利到泰吉港，成为孟加拉国达卡最为重要的公路交通枢纽之一，很大程度上缓解首都交通拥堵问题。

9月2日，在班加班都国际会议中心举行的通车仪式上，孟加拉国总理哈西娜在致辞中表示，达卡高架快速路（一期）的通车是孟加拉国交通基础设施领域的新里程碑，将缓解交通压力、为首都带来更大的经济发展动力。山东高速集团党委副书记、董事李广进表示，将继续做好后续施工，早日实现全线通车，为孟加拉国的发展和人民生活的改善做出贡献，让孟加拉国人民体会到“一带一路”倡议带来的福祉。

孟加拉国达卡机场高架快速路项目施工期间，累计创造上万个工作岗位，通过技术培训和转移，培养了大批当地设计师、工程师、安全员、收费员以及公司管理人员等，他们也在项目建设和运营管理中发挥重要作用，为自身发展和城市繁荣做出贡献。

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