本报记者 严 瑜

近日，来自非洲的专家在中国新疆参加中非治沙培训班。图为在塔克拉玛干沙漠腹地塔中植物园，中方技术人员向非洲学员介绍荒漠植物。

新华社记者 周生斌摄

近来，中非合作稳步推进，再上新台阶。日前，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措。

中非力推务实合作提质升级引发外媒关注。有外媒评价称，中非合作为双方带来实实在在且持久的利益，也将为全球发展注入新动能。

可靠真诚的朋友

委内瑞拉南方电视台网站注意到，在中非领导人对话会发表的联合声明中，中方表示愿支持非洲加强贸易一体化，助力非洲区域经济一体化进程。报道称，双方将继续促进中非高质量共建“一带一路”合作同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略紧密对接，推动中非合作提质升级。

卢旺达资深媒体人杰拉尔德·姆班达对中国领导人在中非领导人对话会上的主旨讲话印象深刻。今年是共建“一带一路”倡议、真实亲诚对非政策理念和正确义利观提出10周年。杰拉尔德·姆班达表示，过去10年，中国在非洲参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施，为非洲民众创造大量就业岗位，有力促进了非洲国家经济发展。他认为，中国领导人的主旨讲话“为非中高质量共建‘一带一路’注入新动力”。

如今，中非友谊在双方辛勤浇灌下已成长为枝繁叶茂的参天大树，务实合作硕果累累，赢得非洲民众广泛认可与赞誉。

“在我的国家冈比亚，非中友好对本地社会发展的促进正通过一系列重大项目生动地体现出来”。冈比亚广播电视台记者詹琪·图雷近年来亲眼见证了中非合作在医疗卫生、农业、基础设施和教育等领域的大量成功案例：中国派遣援冈医疗队到班桑医院，以仁心仁术造福当地病患；中国援建的冈比亚独立体育场将浓郁的民族特色与先进的中国技术相融合；中国农业专家们为冈比亚农业领域发展进步注入动能，尤其是在水稻种植方面；中国提供的奖学金让许多冈比亚学者有机会攻读博士学位，促进两国人文交流……詹琪·图雷说，中国一直是非洲国家可靠、真诚的朋友。

《多哥新闻报》总编辑巴萨都介绍，去年，在多哥与中国建交50周年之际，《多哥新闻报》等多哥主要媒体刊发了大量多中在经贸、文化、科技、卫生等领域合作的报道。巴萨都表示，非洲民众十分关注中国的发展及非中合作的消息。

天然的合作伙伴

商务部国际贸易经济合作研究院发布的《中国与非洲经贸关系报告（2023）》显示，中国连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位。2021年，中非货物贸易总额达2542.9亿美元，同比增长36%，为近10年来最高增幅；2022年，中非货物贸易进一步增至2820亿美元，同比增长10.9%，其中，中国对非出口1644.9亿美元，自非进口1175.1亿美元。

“在中非合作论坛的助力下，中国和非洲在经济上建立了良好关系。”英国《非洲领导力杂志》称，在2000年前，中国与非洲国家之间的互动主要集中在外交领域。随着2000年中非合作论坛正式成立，中国与非洲国家的贸易合作显著增加。如今，中国与非洲的经贸合作高质量发展，为双方都带来了新机遇。

6月29日至7月2日，第三届中国—非洲经贸博览会在湖南长沙举办，来自29个非洲国家的近1600类商品参展，较上届增长166%；参展商数量达1500家，较上届增长70%；博览会期间各方累计签约120个项目，金额达103亿美元。

美国外交学者网站刊文称，对寻找新出口市场的非洲政府和企业来说，中国是一个绝佳机会。中国正在成为非洲的重要市场。

肯尼亚《民族报》网站报道称，中国是非洲最大的投资来源国之一，对非洲经济增长的贡献率超过20%。如今，21个非洲国家已经享受98%输华产品零关税待遇。肯尼亚必须用好中国向非洲产品开放市场的机会，在绿色能源、制造业、信息高速公路和农业加工等多个领域向潜在的中国投资者展示投资机会。

外媒认为，中非合作之路之所以越走越宽，成果越来越多，一个重要原因是中非关系建立在团结、友谊和相互尊重的基础之上。中国对非洲国家的投资与合作对帮助非洲发展发挥了重要作用。

《非洲领导力杂志》指出，近年来，中国对非洲提供了多方面援助。中国对非洲的投资项目包括公路、港口和发电厂等大型基础设施项目。中国通过帮助非洲解决基础设施问题，支持非洲的经济增长和区域经济一体化进程。中国与非洲的关系因此变得更加牢固。

塞内加尔达喀尔大学历史学教授马马杜·法尔表示，非中双方团结互助由来已久。一直以来，中国在实现自身发展的同时，坚持向非洲国家提供重要帮助。非洲和中国是天然的合作伙伴，双方友谊源远流长，拥有坚实的合作基础。

希望与进步的灯塔

“非洲和中国的伙伴关系可能是21世纪最具变革性的经济关系之一。”针砭欧洲网日前刊发南非标准银行集团商业银行部首席执行官威廉·布莱基的文章称，中国在非洲的广泛投资，提升了非洲国家从其他市场吸引全球投资的能力。据国际货币基金组织估计，撒哈拉以南非洲地区的经济将有望在2024年增长4.2%。

文章指出，未来非洲和中国对于彼此将变得更加重要。非洲需要应对伴随增长而来的问题，如能源供应、医疗、物流、工业化等方面的挑战，中国将在非洲发展征程中扮演关键角色。日益成熟的中国对非贸易和投资及其带来的技能、技术等，将在未来几代人的时间内为非洲经济和社会转型提供助力。

此外，舆论普遍认为，中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非关系行得稳、中非合作搞得好，将为全球发展注入更多新动能，为世界带来更多稳定性。

“非中之间彼此支持的伙伴关系得到非洲各国人民的热烈欢迎，也为《中非合作2035年愿景》奠定基础。”詹琪·图雷称，2021年中非合作论坛第八届部长级会议通过的《中非合作2035年愿景》是一张伟大蓝图，不仅勾画出中非长期合作的路线，还强调了中非合作的重要意义，同时彰显双方携手构建新时代中非命运共同体的决心。在当前错综复杂的国际形势下，非中合作是希望与进步的灯塔，中非全面战略合作伙伴关系根植于彼此共同愿景，具备无限潜力，充分体现多边主义，是推动全球化发展的进步力量。

土耳其阿纳多卢通讯社网站报道称，中非领导人对话会发表的联合声明表示，双方一致认为，中非合作应关注强化现有全球机制，确保发展中国家参与，展现包容性，赢得全球信任。

《非洲领导力杂志》指出，通过技术转让、助力可持续发展等方式，中非合作将有助于创造更加繁荣、互联的世界。

(责编：贾文婷、刘叶婷)