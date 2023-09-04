唐雅晴

近日，巴西环球在线网站报道称，随着石油价格下跌，沙特、阿联酋和阿曼等海湾国家正在努力建设绿氢大国，希望在推动经济多元化的同时，实现各自提出的应对气候变化的目标。专家分析指出，这一举措意味着中东能源出口大国正在优化能源结构，促进绿色发展。

渐成风潮

据《海湾时报》报道，2026年，沙特阿拉伯将投资84亿美元，在红海边的沙特新未来城里建设世界上最大的绿氢制造工厂。沙特阿拉伯官方宣称，这座工厂利用太阳能和风能生产绿氢，到2026年底，将有望实现每天600吨的产量。

阿联酋《国家报》消息显示，阿联酋内阁已批准通过新版《阿联酋2050年能源战略》和《国家氢能战略》。阿联酋工业和先进技术部部长、第二十八届联合国气候变化大会候任主席苏尔坦称，阿联酋致力于在2031年之前成为低碳氢的主要生产国。

阿曼国家通讯社报道称，在马斯喀特苏丹卡布斯港，阿曼8月迎来了世界首艘液化氢运输船“水苏边疆”号，它被视为促进氢气领域研究与开发的实验站。国际能源机构在6月发布的报告中指出，到2030年，阿曼有望跻身世界最大的绿氢出口国行列。

绿氢是通过电解水制氢设备，将由可再生能源发电后形成的电能，转化成氢能。其制取过程只产生水，碳排放可以达到净零。在运输、航运和钢铁等高污染行业，或可长期使用绿氢。

复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、中东研究中心副主任张楚楚表示，当前海湾国家发展氢能呈现投资力度大、产业规划超前、商业应用加速及地区国家协同发展等特点。海湾国家在氢能开发领域的初步投资已经颇为可观，逐步建立了大规模的氢能产业链，或将成为全球氢能的主要出口基地。

谋新求变

张楚楚分析，在全球减碳运动的背景下，各国日益重视能源消费的多元化，传统能源消费正面临“天花板”效应，海湾国家的全球能源中心地位受到挑战。为了扭转这种不利局面，海湾国家转向大力发展包括绿氢在内的新能源。

“海湾国家认为，绿氢对维持其主要能源大国地位至关重要，使他们能够在化石燃料需求下降的情况下，继续发挥影响力。”英国查塔姆研究所智库副研究员卡里姆·埃尔根迪说。

“海湾国家发展绿氢具有明显的优势。”张楚楚指出，一是海湾国家具有广袤的沙漠、充足的阳光和强劲的风力，为发展绿氢提供了优越条件；二是海湾国家具有资金优势，能够将传统能源红利投入清洁能源开发，进而将传统优势转化为新的发展机遇；三是海湾国家已在传统能源领域建立起较为完备的产业链和销售网络，为氢能源建设奠定了基础。

“值得注意的是，海湾国家发展绿氢仍然存在不小的挑战。例如沙尘暴等恶劣天气可能影响光伏发电效率，进而干扰氢能源的生产。又如目前海湾国家传统能源价格低廉，市场接受度较高，民众使用新能源的动力较小，因而氢能的民用化仍然任重道远。”张楚楚说。

影响深远

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉表示，“氢虽然不是‘新石油’，但仍会给政治、技术、环境和经济带来革命性影响。”

伍德麦肯兹研究主管普拉卡什·夏尔马指出：“各国都在加快扩张可再生能源电力装机，在维护能源安全的情况下也在向减排目标进发。预计到2050年，在全球实现近零排放的前提下，低碳氢气及其衍生物的国际贸易量将明显增长，甚至有望占据全球海运能源贸易份额的1/3。这样一来，全球能源贸易格局预计将发生巨变。”

“绿氢建设意味着中东能源出口大国正在优化能源结构，从过去依靠传统石油化工能源转向多元化能源出口，不仅促进了中东地区产业结构升级，还有助于将中东打造为传统能源与绿色能源双能驱动的全球能源中心。”张楚楚表示，作为全球重要的能源产地，中东地区积极调整能源结构，将有利于发达地区进口氢能源，减少碳排放，应对全球气候变化。与此同时，随着发达国家在全球气候变化治理中提供公共产品的能力日益下降，中东国家积极转变能源发展战略，有助于增强其在全球气候变化治理中的地位。

(责编：贾文婷、刘叶婷)