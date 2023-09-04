本报记者 孙广勇

不久前，由中国中车集团有限公司（以下简称“中国中车”）大连公司牵头修建的“中老友谊之桥”足球场在老挝首都万象的宗佩中学揭幕。孩子们首次踏上专业、安全的足球场，尽情享受踢球的快乐。

宗佩中学位于万象西沙达那县，目前有13名教师和279名学生。作为公立学校，宗佩中学基本靠政府财政支持。校长宋沙万·端努蓬说：“孩子们一直渴望在草坪上踢足球，中国朋友给孩子们带来的不仅是物质上的帮助，更是精神上的鼓舞。”

“嘀……”哨声一响，孩子们就迫不及待地在绿茵场上开始了比赛。接到队友漂亮的弧线传球后，初中四年级学生沙乐赛·皮萨努翁插入禁区，抬脚射门，足球应声入网，观赛的同学们大声喝彩。沙乐赛腼腆地笑了，连连向观众挥手。

“现在，我们再不用担心在坑坑洼洼的足球场上摔跟头了，大家每天来这里训练，争取在万象市中学生比赛中获奖。未来，我们还要冲入国家队……”沙乐赛一边擦着额头上的汗珠，一边高兴地对记者说，“我们非常喜欢这份来自中国的礼物，深深地感受到中国叔叔阿姨对我们的关心和祝福，谢谢他们！”

老挝教育部体育司司长维拉万·本苏泰表示，老挝党和政府重视教育基础设施建设，同时将人才培养作为国家优先发展事项。感谢中国朋友为宗佩中学建设足球场提供支持，相信这有益于学生们的成长。通过加强体育锻炼，学生们能提高身体素质，增强学习能力，实现全面发展。

足球场揭幕当天，中国中车还给学校送来了中老铁路动车模型，学生们兴致勃勃地通过动车模型了解中老铁路。初中四年级学生素帕蓬跑到记者面前说：“我喜欢中国文化和现代科技。我要好好学中文，长大之后乘坐中老铁路动车去中国读书、学习新知识。”

“我们将继续加强与老挝的互利合作和文化交流，为老挝国家建设及教育事业发展提供力所能及的支持和帮助。”中国中车执行董事王铵表示，中国中车将继续关注当地社区教育、医疗卫生等领域发展，为老挝发展贡献力量。

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